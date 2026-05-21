Garlasco, parla il padre di Andrea Sempio: «Mio figlio è innocente, questa è una vigliaccata. Il giorno del delitto era a casa con me»

Giuseppe Sempio rompe il silenzio al Tg1 e difende il figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Ecco cosa ha detto

A poche settimane dalla notifica dell’avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia, torna a parlare Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il 38enne unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. In un’intervista rilasciata al Tg1, l’uomo rompe un lungo silenzio per difendere con forza la posizione del figlio: «Mio figlio non c’entra niente. Questa è una vigliaccata».

Lo sfogo di Giuseppe Sempio

Giuseppe Sempio, che è a sua volta indagato per corruzione in atti giudiziari, sospettato di aver pagato nel 2017 l’allora procuratore Mario Venditti per chiudere l’indagine a carico del figlio, respinge categoricamente ogni accusa mossa nei confronti del figlio, definendo l’intera situazione con parole durissime: «Siamo forti, siamo forti per l’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. L’innocenza di mio figlio, che non c’entra a niente». Il padre dell’indagato insiste sulla totale estraneità del giovane rispetto al delitto: «E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente, questa è una vigliaccata, non c’entra niente mio figlio, niente c’entra». Quando la giornalista gli domanda a chi si riferisca parlando di «vigliaccata», l’uomo risponde in modo netto: «Non lo posso sapere, lo dico io così».

L’alibi di Andrea Sempio

Poi la giornalista torna sul giorno del delitto e sull’alibi di Andrea Sempio, su cui gli inquirenti nutrono forti dubbi. Ma Giuseppe Sempio ribadisce quanto già lungamente sostenuto, e cioè che la mattina del 13 agosto 2007 si trovavano insieme. E alla domanda del cronista che gli chiede se «guardando negli occhi suo figlio ha mai chiesto, tu c’entri qualcosa con l’omicidio di Chiara Poggi?», il padre risponde senza esitazioni: «Questa è una domanda a cui posso rispondere… mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c’è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. E poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, ci sono le foto e tutto il resto».

La strategia della difesa

Le dichiarazioni del padre si inseriscono in un momento cruciale per la difesa del 38enne. Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono attualmente al lavoro per smontare l’impianto accusatorio della Procura pavese. Entro il termine dei venti giorni dalla notifica di chiusura delle indagini, i legali depositeranno formalmente le proprie consulenze tecniche. Tra gli elementi centrali della memoria difensiva ci saranno proprio i dettagli sugli spostamenti e la ricostruzione di quel tragitto verso Vigevano citato dal padre nell’intervista.