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Lodi, biologa accoltellata mentre soccorreva un cane sulla A27

20 Maggio 2026 - 10:14 Alba Romano
castelgerundo donna accoltellata
castelgerundo donna accoltellata
Le condizioni della donna sono gravi. Si trova agli Spedali Civili di Brescia
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Un uomo ha accoltellato per tre volte una 54enne biologa dell’Asst di Lodi sulla strada provinciale 27 a Castelgerundo. Poi è scappato tra i campi. Gli investigatori sono riusciti a parlare con la vittima. La donna ha raccontato che  l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per  soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l’uomo l’ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni  che hanno assistito alla scena.  

La donna si trova  in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Ha  avuto due profonde ferite all’addome e una terza ferita da  difesa ad un braccio. Un passante ha immediatamente avvertito carabinieri e il 118 e la donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il fuggitivo. La donna ora non può parlare e quindi non si sa se conoscesse l’uomo o se questo sia uno sconosciuto. I fatti sono accaduti in  prossimità di una rotatoria.

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