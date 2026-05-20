Lodi, biologa accoltellata mentre soccorreva un cane sulla A27

Le condizioni della donna sono gravi. Si trova agli Spedali Civili di Brescia

Un uomo ha accoltellato per tre volte una 54enne biologa dell’Asst di Lodi sulla strada provinciale 27 a Castelgerundo. Poi è scappato tra i campi. Gli investigatori sono riusciti a parlare con la vittima. La donna ha raccontato che l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l’uomo l’ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.

La donna si trova in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Ha avuto due profonde ferite all’addome e una terza ferita da difesa ad un braccio. Un passante ha immediatamente avvertito carabinieri e il 118 e la donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il fuggitivo. La donna ora non può parlare e quindi non si sa se conoscesse l’uomo o se questo sia uno sconosciuto. I fatti sono accaduti in prossimità di una rotatoria.