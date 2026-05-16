La lotta, le urla, le coltellate: così Luca Signorelli ha bloccato Salim El Koudri a Modena. Tajani: «Un eroe» – Il video

L'uomo è stato il primo a scagliarsi contro il 31enne che aveva travolto in auto i passanti. Lodi per l'intervento anche da Mattarella

Si chiama Luca Signorelli l’uomo che questo pomeriggio si è gettato contro Salim El Koudri, l’uomo che aveva appena travolto i passanti con la sua auto su via Emilia Centro a Modena. Come mostrano le immagini riprese da un altro passante, Signorelli ha rischiato a sua volta la vita per bloccare la fuga del 31enne di origine marocchina. Vistosi braccato infatti, El Koudri ha estratto un coltello e ha tentato di colpire Signorelli, quando i due erano a terra in preda a una colluttazione. È stato lui stesso, la testa ancora grondante di sangue sul volto, a raccontare ai cronisti locali quanto accaduto. «Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate lui scappa. Quindi l’ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano». Pochi attimi dopo e i due erano corpo a corpo. «Mi sono arrivati due fendenti, uno al corpo e l’altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E l’ho neutralizzato». Signorelli è poi stato portato in ospedale per le ferite riportate, che sono comunque lievi.

La telefonata di Mattarella e l’omaggio di Tajani

«Luca Signorelli è un eroe. È uno dei passanti che ha fermato la furia omicida dell’uomo di origini marocchine che oggi ha seminato violenza e terrore a Modena. Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì. Lo ringrazio per questo gesto valoroso e di altruismo, un esempio per tutti», scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. A congratularsi con lui e con gli altri cittadini di Modena prontamente intervenuti sono stati i rappresentanti di tutte le forze politiche, così come il sindaco, il prefetto e il questore di Modena. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una telefonata al primo cittadino Massimo Mezzetti, ha voluto trasmettere «i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole». A cominciare da Luca Signorelli.

