Contro la dottoressa Fugger due esposti disciplinari ma lei sarà a un congresso su medicina e social con il presidente dell’Ordine

La divulgatrice di Minerva Salute era già finita al centro delle polemiche sui social per alcune dichiarazioni sui medici dei pronto soccorso. Ora fa discutere anche la sua partecipazione a una tavola rotonda alla quale prenderà parte l’Ordine dei medici di Roma, chiamato nel frattempo a valutare alcuni esposti ancora pendenti nei suoi confronti

Dopo le polemiche social che hanno coinvolto Solange Fugger, responsabile del pronto soccorso dell’Aurelia Hospital e nota online con il nome di Minerva Salute, ora inizia a far discutere anche la sua partecipazione a un congresso organizzato dalla Società Italiana di Medicina Estetica. Partecipazione prevista in una tavola rotonda dove parteciperà anche il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, l’ente chiamato a valutare gli esposti presentati nei confronti di Minerva. La dottoressa e creator era finita al centro del dibattito social per alcune dichiarazioni sui medici gettonisti nei pronto soccorso. «Trovare un medico con partita IVA che davvero fa il medico di pronto soccorso con scienza e coscienza e non per portarsi a casa il turno è molto difficile, sono mosche bianche», aveva dichiarato in un video pubblicato sui social.

La partecipazione al congresso su medici e social

Quelle parole, oltre ad aver acceso il confronto online, sono confluite in almeno due esposti disciplinari inviati all’Ordine dei medici di Roma. Negli esposti si chiede di valutare se questo tipo di comunicazione pubblica possa entrare in contrasto con i principi deontologici relativi al rispetto tra colleghi e alla tutela della dignità professionale. Al momento, l’Ordine di Roma non si è pronunciato pubblicamente sulla questione. Nel frattempo, Fugger è stata invitata a partecipare al congresso della Società Italiana di Medicina Estetica, dove interverrà sul tema della responsabilità dei medici nella comunicazione. Tra i relatori previsti ci sarà anche il presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Coinvolgimento che, pur essendo stato definito prima della presentazione degli esposti, sta già suscitando osservazioni e commenti.

La partecipazione fa discutere

Commentando il video in cui Minerva annuncia la sua presenza alla tavola rotonda, il medico e divulgatore Alessandro Barelli ha espresso alcune perplessità. Barelli ricorda che, proprio per il video sui gettonisti, Fugger è stata segnalata all’Ordine per una possibile violazione del codice deontologico. «Quel video denigratorio è ancora online, aumentano le visualizzazioni e continua a buttare fango su un’intera categoria di medici», afferma il medico.

Il caso Minerva Salute

Il profilo TikTok di Minerva Salute, attivo dal 2025, supera oggi i 700mila follower. Nelle scorse settimane avevano fatto discutere diverse sue dichiarazioni, tra cui quelle relative alla gestione delle assenze dei medici libero professionisti. Nel video, Fugger sosteneva che, salvo casi estremi come ricovero o lutto familiare, il professionista avrebbe comunque il dovere di trovare autonomamente un sostituto per il proprio turno. «Se Mario ha l’influenza e non trova un cambio, non può semplicemente mollare il turno», aveva spiegato, aggiungendo che, in assenza di alternative, «ti prendi una tachipirina e vieni a lavorare». Anche queste affermazioni hanno alimentato il confronto sui social, tra chi le ha considerate una provocazione e chi invece le ha ritenute inappropriate.

Adesso la dottoressa è stata chiamata a intervenire proprio sul tema della responsabilità nella comunicazione sanitaria online. Si vedrà quali aspetti verranno affrontati durante il dibattito e se il caso finirà o meno per entrare anche nel confronto pubblico previsto al congresso.