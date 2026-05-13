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«Chiara nel video sembrava proprio.. si è spostata», il nuovo audio di Andrea Sempio: «Me lo devo aspettare»

13 Maggio 2026 - 21:59 Alba Romano
garlasco andrea sempio omicidio chiara poggi pendrive chiavetta usb
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Il contenuto è stato pubblicato dal Corriere della Sera e da la Repubblica. L'intercettazione risale al 7 giugno 2025. Per la procura, il 38enne tornerebbe a riferirsi ai filmati privati della vittima
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«La storia del video è stata… è stata… il video… lo devo aspettare da un momento all’altro… ok… cioè Chiara… lei nel video sembrava proprio… (incomprensibile)… si è spostata… (incomprensibile)… si…». È la mattina del 7 giugno 2025 quando Andrea Sempio, in auto, viene registrato mentre parla da solo in un’intercettazione ambientale. Il contenuto è stato pubblicato dal Corriere della Sera e da la Repubblica.

L’audio e i video privati di Chiara Poggi

Secondo la Procura di Pavia, in quel passaggio il 38enne tornerebbe a riferirsi ai video intimi e a Chiara Poggi. Per gli inquirenti, l’elemento si inserirebbe in un quadro già emerso da un precedente audio del 14 aprile, in cui si parlava di una «pennetta» e di «tre chiamate», e contribuirebbe a rafforzare l’ipotesi che Sempio fosse a conoscenza di filmati privati della vittima. Un aspetto che, nella ricostruzione investigativa, viene considerato centrale anche nella possibile individuazione del movente del delitto.

Video: Corriere della Sera / Intercettazione audio Andrea Sempio, 2025

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