Casi di gastroenterite su una nave da crociera in Francia, morto un turista: 1.700 isolati. Negativi i primi test sui turisti in Italia – La diretta

Nessun contagio confermato tra i pazienti finiti sotto osservazione in Italia. Sono risultati negativi al test per l’Hantavirus il turista inglese in isolamento all’ospedale Sacco di Milano insieme al suo accompagnatore, la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite e il giovane paziente calabrese i cui campioni erano stati analizzati allo Spallanzani. Il ministero della Salute, pur ribadendo che il quadro resta sotto controllo, ha comunque deciso di alzare il livello di allerta «per cautela». Sul versante internazionale, la nave focolaio salpata dalle Canarie ha completato l’evacuazione dei passeggeri e ora fa rotta verso Rotterdam, dove sarà sottoposta a bonifica. Secondo l’ultimo bollettino dell’Oms, i casi sospetti salgono a 11, di cui 9 già confermati positivi.

Crociera bloccata a Bordeaux, sospetto Norovirus dopo un decesso

Mentre l’attenzione resta alta sull’Hantavirus, un nuovo allarme sanitario arriva dalla Francia. A Bordeaux sono state messe in quarantena oltre 1.700 persone a bordo di una nave da crociera, subito dopo il decesso di un passeggero di novant’anni. Le autorità sanitarie locali stanno indagando su un possibile focolaio di Norovirus, il patogeno responsabile delle gastroenteriti virali che periodicamente colpisce le grandi navi da crociera per via della rapidità con cui si diffonde negli ambienti chiusi e affollati.