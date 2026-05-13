Casi di gastroenterite su una nave da crociera in Francia, morto un turista: 1.700 isolati. Negativi i primi test sui turisti in Italia – La diretta
Nessun contagio confermato tra i pazienti finiti sotto osservazione in Italia. Sono risultati negativi al test per l’Hantavirus il turista inglese in isolamento all’ospedale Sacco di Milano insieme al suo accompagnatore, la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite e il giovane paziente calabrese i cui campioni erano stati analizzati allo Spallanzani. Il ministero della Salute, pur ribadendo che il quadro resta sotto controllo, ha comunque deciso di alzare il livello di allerta «per cautela». Sul versante internazionale, la nave focolaio salpata dalle Canarie ha completato l’evacuazione dei passeggeri e ora fa rotta verso Rotterdam, dove sarà sottoposta a bonifica. Secondo l’ultimo bollettino dell’Oms, i casi sospetti salgono a 11, di cui 9 già confermati positivi.
Crociera bloccata a Bordeaux, sospetto Norovirus dopo un decesso
Mentre l’attenzione resta alta sull’Hantavirus, un nuovo allarme sanitario arriva dalla Francia. A Bordeaux sono state messe in quarantena oltre 1.700 persone a bordo di una nave da crociera, subito dopo il decesso di un passeggero di novant’anni. Le autorità sanitarie locali stanno indagando su un possibile focolaio di Norovirus, il patogeno responsabile delle gastroenteriti virali che periodicamente colpisce le grandi navi da crociera per via della rapidità con cui si diffonde negli ambienti chiusi e affollati.
Morto per sospetta gastroenterite sulla nave: isolati 1.700
Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera, dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. L’hanno annunciato le autorità sanitarie. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l’eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell’equipaggio. La nave dell’Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
Spagnolo positivo all'hantavirus: «Condizioni stabili»
Il passeggero spagnolo della nave crociera Hondius risultato positivo al test di hantavirus è sempre in condizioni «stabili», e «gli viene somministrata terapia di ossigeno», mentre resta in isolamento nell’ospedale della Difesa, Gomez Ulla a Madrid. Lo ha indicato il segretario di Stato spagnolo della Sanità, Javier Pradilla, in dichiarazioni all’emittente Tve. Padilla ha confermato che gli altri 13 croceristi spagnoli evacuati dalla nave restano asintomatici e negativi ai test di hantavirus e proseguono i 42 giorni di quarantena, il cui inizio è stato fissato dal 10 maggio, così come indicato dall’Oms.
In Francia 22 casi di contatto
Tutti i 22 francesi individuati come «casi contatto» della passeggera olandese della nave da crociera MV Hondius, morta di hantavirus, sono «attualmente ricoverati in ospedale», ha annunciato stamattina il ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi, all’ospedale della Pitié-Salpêtrière.
Si è deciso quindi di radunare a Parigi, dove sono arrivati stamattina, gli 8 francesi che avevano preso un primo aereo il 25 aprile in partenza da Sant’Elena e diretto a Johannesburg insieme alla passeggera malata, poi deceduta. Gli altri 14 casi contatto, che hanno invece preso il volo Johannesburg-Amsterdam, sono ospitati in strutture «di diverse città della Francia», ha precisato il ministero.
Negativi i turisti in quarantena in Italia
Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani.