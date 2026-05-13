Rieti, quattro ragazze scomparse e ritrovate nella notte tra Leonessa e Poggio Bustone

Ritrovate da due cittadini della zona. Erano al freddo ma avevano acceso un fuoco per scaldarsi e segnalare la loro posizione

Quattro ragazze sono scomparse a Rieti e sono state ritrovate nella notte. Le giovani risultavano irreperibili da diverse ore in una zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone. A lanciare l’allarme una struttura ricettiva della zona. Il B&B attendeva l’arrivo delle quattro ma non ha ricevuto comunicazioni da 24 ore. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri, la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino. Un campo base operativo è stato messo su a Poggio Bustone durante la notte del 13 maggio. Proprio il Soccorso Alpino ha confermato il ritrovamento a RaiNews24.

Il ritrovamento

L’agenzia di stampa Ansa ha annunciato il ritrovamento delle ragazze poco dopo le 5 del mattino. Circa un’ora prima una pagina Facebook della zona aveva già annunciato la scoperta. Le ragazze sarebbero state ritrovate da due cittadini di Poggio Bustone, zio e nipote, che hanno deciso di propria iniziativa di salire in montagna a bordo delle loro moto da trial. Conoscendo quei sentieri, hanno ritrovato le ragazze vive, al freddo, ma con un fuoco acceso per scaldarsi e segnalare la loro posizione. Una volta localizzate, i due hanno raggiunto le squadre della Guardia di Finanza per segnalare il ritrovamento e portarle in salvo.

Le ragazze scomparse a Rieti

Le ricerche, secondo quanto si è appreso, si erano concentrate soprattutto nei tratti più impervi della zona compresa tra i due comuni. Si tratta di un’area per lo più boschiva, attraversata da diversi sentieri, molto vasta e che si estende per chilometri. Secondo alcune indiscrezioni le ragazze volevano percorrere la tappa del Cammino di San Benedetto Leonessa-Poggio Bustone, che ha un elevato dislivello. In zona alcune segnalazioni facevano riferimento a quattro ragazze che si trovavano in loclaità Riofuggio sulla strada per Vallolina nel pomeriggio. Erano equipaggiate con abbigliamento da trekking.