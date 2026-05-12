Famiglia nel bosco, i giudici: «Mamma Catherine non può tornare nella casa-famiglia»

Rigettata l'istanza degli oramai ex legali su tutti i punti. La donna non potrà vivere con i figli

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia del bosco, contro l’ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l’allontanamento della mamma dalla struttura protetta di Vasto, dove i tre figli e la donna sono ospitati ormai da oltre sei mesi. Secondo quanto si apprende, i giudici, chiamati ad esprimersi dalla corte d’Appello che aveva ritenuto il reclamo «improcedibile», hanno rigettato l’istanza su tutti i punti, confermando dunque l’allontanamento della donna. Lo stesso Tribunale, nell’ordinanza del 6 marzo, aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un’altra struttura, salvo poi confermare la permanenza dei minori nella stessa casa famiglia seppur senza la mamma. Rimane sospesa la responsabilità genitoriale.

Dimessa dall’ospedale la piccola della famiglia nel bosco

Una doccia fredda ulteriore per i Trevallion-Birmingham, dopo la rinuncia del mandato da parte dei legali. Nathan e Catherine saranno ora seguiti dall’avvocato pro Vita Simone Pillon. Intanto una buona notizia: è stata dimessa dall’ospedale una dei tre bimbi, ricoverata lo scorso 5 maggio per alcuni problemi respiratori. Secondo quanto si apprende la piccola, che è in buone condizioni di salute, raggiungerà ora la struttura protetta dove si trova insieme con il fratello e la sorella.