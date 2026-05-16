Auto sulla folla a Modena, Giorgia Meloni: «Gravissimo, il responsabile paghi». Renzi: «Mai accaduto in Italia, ora reagire uniti»

Le prime reazioni di governo e opposizione al lancio di un'auto sulla folla in pieno centro a Modena

«Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo quanto accaduto sabato pomeriggio a Modena, dove un uomo ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i pedoni, ferendone almeno sette. «Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento – aggiunge la premier, che si trova in queste ore in Grecia per un forum internazionale – Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni».

I contatti Tajani-Piantedosi e lo spettro dell’attentato

Nessuno dentro il governo parla esplicitamente per il momento di attentato, ma a esprimere sgomento è anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Ho telefonato al Ministro dell’Interno Piantedosi per avere approfondimenti sul grave episodio accaduto oggi a Modena», fa sapere il leader di Forza Italia. «Prego per la salute di tutti i feriti. Alcuni di loro purtroppo sono in gravi condizioni. Per fortuna l’autore di questa violenta e brutale aggressione è stato fermato. Ringrazio le forze dell’ordine per il loro lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini, uomini e donne che ogni giorno con coraggio mettono a repentaglio la loro vita per proteggere la nostra», sottolinea Tajani.

La reazione di Matteo Renzi

Dall’opposizione tra i primi a commentare il drammatico avvenimento di Modena è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che sottolinea come sia «la prima volta che in Italia registriamo un drammatico evento di questo genere». «Sono sconvolto dalle notizie che arrivano da Modena. Il mio primo pensiero va ai feriti e alle loro famiglie. Voglio dire grazie ai cittadini che hanno messo in pericolo la loro vita per reagire e alle Istituzioni coinvolte a cominciare dai medici e infermieri, dai soccorritori e dalle forze dell’ordine. È la prima volta che in Italia registriamo un drammatico evento di questo genere: occorre fare chiarezza subito e reagire tutti insieme con la massima determinazione. Forza Modena!», è il messaggio di Renzi.