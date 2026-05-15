Sondaggi, centrodestra e centrosinistra pari ma con lo Stabilicum di Meloni vince Schlein

La supermedia di Youtrend/AGI. Decisivi Vannacci e Calenda?

Cetrodestra e centrosinistra sono testa a testa nei sondaggi. Sarà il sistema elettorale a decidere chi vincerà le prossime elezioni. Lo dice una elaborazione delle rilevazioni di Youtrend per il Corriere della Sera, che si basa sulla Supermedia dei sondaggi Youtrend/Agi. Il Campo Largo senza Azione è i leggerissimo vantaggio sul centrodestra senza Futuro nazionale di Vannacci. 45,1 contro il 45 per cento. Con il sistema elettorale in vigore, il Rosatellum, nessuna delle due coalizioni avrebbe la maggioranza assoluta e si verificherebbe un sostanziale pareggio: 200 seggi (su 400) alla Camera e 98 (su 200) al Senato per il Campo largo contro i 179 e i 91 del centrodestra.

I sondaggi su centrodestra e centrosinistra

Una situazione del genere porterebbe i partiti fuori dalle coalizioni a essere decisivi. A patto che riescano a entrare in Parlamento. «Una novità rispetto al 2022. Mentre nella parte proporzionale ci sarebbe un pareggio assoluto, nei collegi uninominali del Rosatellum stavolta prevarrebbe nettamente il Campo largo (81 seggi a 63 alla Camera, 38 a 31 al Senato) perché allora Pd e M5S si presentarono separati. Ora, insieme, conquisterebbero molti più parlamentari», osserva Giovanni Diamanti, presidente di Youtrend. «Ma non è la legge elettorale che produce il pareggio. È il Paese che è spaccato a metà», conclude.

Lo Stabilicum

Con lo Stabilicum invece la simulazione parte dal medesimo equilibrio (45,1 contro 45). Ma per via del premio di maggioranza previsto, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con un modestissimo 0,1 per cento di differenza la coalizione vincente (in questo caso il Campo largo) si aggiudicherebbe una vittoria netta. In termini di scranni: 216 contro 146 alla Camera e 107 contro 72 al Senato. Carlo Calenda e Roberto Vannacci, è la conclusione, potrebbero subire accesi corteggiamenti.