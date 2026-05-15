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Per Schillaci operazione d’urgenza, il ministro della Salute annulla gli impegni: la rivelazione a un convegno

15 Maggio 2026 - 20:21 Giovanni Ruggiero
Orazio Schillaci
Orazio Schillaci
L'annuncio dello stesso ministro della Salute a un convegno a cui non ha potuto partecipare, proprio per l'impegno ormai non più rinviabile nel fine settimana
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Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarà operato nel fine settimana per un intervento chirurgico non rinviabile. A rivelarlo è stato lo stesso ministro, raggiunto al telefono dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, durante l’inaugurazione di Capri Talks, la kermesse di due giorni dedicata a politica, sociale e lavoro organizzata da Spin Factor sull’isola campana.

Cosa ha detto Schillaci sulle sue condizioni di salute

Collegandosi a distanza con la platea caprese, Schillaci ha voluto minimizzare le preoccupazioni sul proprio stato di salute, spiegando il motivo della mancata partecipazione in presenza. «Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire», ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: «Risolverò in pochi giorni».

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