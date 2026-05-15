Per Schillaci operazione d’urgenza, il ministro della Salute annulla gli impegni: la rivelazione a un convegno

L'annuncio dello stesso ministro della Salute a un convegno a cui non ha potuto partecipare, proprio per l'impegno ormai non più rinviabile nel fine settimana

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarà operato nel fine settimana per un intervento chirurgico non rinviabile. A rivelarlo è stato lo stesso ministro, raggiunto al telefono dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, durante l’inaugurazione di Capri Talks, la kermesse di due giorni dedicata a politica, sociale e lavoro organizzata da Spin Factor sull’isola campana.

Cosa ha detto Schillaci sulle sue condizioni di salute

Collegandosi a distanza con la platea caprese, Schillaci ha voluto minimizzare le preoccupazioni sul proprio stato di salute, spiegando il motivo della mancata partecipazione in presenza. «Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire», ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: «Risolverò in pochi giorni».