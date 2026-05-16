«Andava almeno ai 100 all’ora, abbiamo visto le persone volare». Le prime drammatiche testimonianze sull’attacco a Modena

Secondo il sindaco Massimo Mezzetti l'uomo al volante avrebbe puntato dritto contro il marciapiede, ferendo sette persone

«Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a 100 all’ora, abbiamo visto le persone volare». Sono le prime drammatiche testimonianze di chi in via Emilia Centro a Modena ha assistito all’incredibile azione che ha spezzato il tranquillo struscio del sabato pomeriggio: un’auto scagliata a tutta velocità contro i pedoni. Dopo lo schianto sulla vetrina di un negozio, secondo quanto riferito da diversi testimoni, l’automobilista ha tentato la fuga armato di coltello: braccato anche dai passanti, è stato però infine fermato dalla polizia.

L’auto puntata sui passanti e i feriti

A confermare la dinamica dell’accaduto – che non sembra lasciare spazio a dubbi sulla volontarietà dell’azione – è anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Secondo le prime testimonianze, spiega il primo cittadino, l’auto guidata dal 30enne «ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate». Il bilancio al momento sarebbe dunque quello di sette feriti, «di cui due gravi trasportati al Maggiore di Bologna». Quanto al presunto ulteriore gesto violento dopo la fuga, Mezzetti ha ridimensionato le prime ricostruzioni così: «Lo hanno visto con un’arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno».