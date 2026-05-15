«Mai avrebbe messo in pericolo nostra figlia e gli altri», parla il marito della prof Montefalcone: cosa non si spiega sulla tragedia alle Maldive – Il video

Le parole di Carlo Sommacal al Tg4 sulla moglie, morta con altri quattro italiani durante un'immersione alle Maldive

«Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi». Lo dice con certezza Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, due dei cinque italiani che hanno perso la vita durante un’immersione subacquea nelle Maldive. Un luogo che racconta lui, un informatore medico scientifico ora in pensione, era per sua moglie «una seconda casa». Sommacal a Diario del Giorno condotto su Retequattro da Sabrina Scampini è pronto a giurare sul senso di responsabilità di sua moglie e sulle sue capacità.

Per questo la morte della docente secondo lui non può che essere avvenuta per qualcosa che deve averla colta di sorpresa: «L’unica certezza che ho è che mia moglie è fra le migliori subacquee sulla faccia della terra. E che è sempre stata una coscienziosa. Se l’allerta gialla davvero c’era – prosegue Carlo Sommacal -, loro si saranno immersi prima e dev’essere successo qualcosa là sotto. Magari uno è andato in difficoltà, magari le bombole di ossigeno, io ne non ho idea. Ma sono pronto a giurare qualunque cosa sui comportamenti di Monica».

L’attesa per il ritrovamento del corpo

L’ultimo messaggio scambiato con Monica è stato per riferirle che i gatti stavano bene. Ora, dopo la telefonata per comunicargli la pessima notizia, Carlo spera di ricevere un’altra comunicazione, quella del ritrovamento dei corpi: «Già ieri avevano detto di aver ritrovato i corpi, ma non è vero. E io non so cosa pensare, perché vorrei almeno riaverle qui per l’ultimo saluto, però non so se riuscirei a sopportarlo. Ora sono nel mare che adoravano tutte e due, ma non doveva succedere così presto».

Il ricordo di Monica e la forza per il figlio Matteo

Oltre a papà Carlo c’è anche l’altro figlio, Matteo. Il ricordo di mamma Monica e di Giorgia rimarrà «sempre insieme, perché lei era come sua madre, calma, riflessiva. Mentre io e Matteo siamo diversi. Ora lui è qui con me e devo proteggerlo», continua Carlo. E conclude con un ricordo di Monica: «Ci eravamo conosciuti a Milano, perché lei dopo aver studiato laggiù era finita nella mia stessa azienda. Ma quella vita non le piaceva, “io amo il mare, mi diceva”».