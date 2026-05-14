Garlasco: Andrea Sempio, l’ex fidanzata e l’appunto: «Aveva paura che le facessi qualcosa»

Federica spiega che in quella frase non c'era nulla di equivoco, ma riguardava la loro situazione durante l'incontro. E aggiunge molto a proposito di video e foto con l'indagato

C’è un’ex fidanzata nelle carte della procura che accusano Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L’indagine di Pavia ha scandagliato anche tra gli amici di scuola del commesso di Vigevano, che nel 2006/2007 frequentava l’Ipsa di Sannazzaro de’ Burgondi. Ma c’è anche Federica, che Sempio frequentava dieci anni dopo, ovvero all’epoca della prima indagine nei suoi confronti nel 2017. E che con gli investigatori racconta molto di lui. A partire dalle foto che gli inviata «in più occasioni, anche senza che lui me lo chiedesse. La ritenevo una cosa del tutto normale in una coppia». Per concludere negando di aver mai fatto video con lui. Che non glielo avrebbe nemmeno mai chiesto.

La fidanzata di Andrea Sempio e l’indagine su Garlasco

Federica stava insieme ad Andrea all’epoca dell’indagine. E lui le ha parlato dell’inchiesta: «Mi diceva che era stato sentito dai carabinieri e che gli aveva detto che quella mattina lui era andato a Vigevano. Ricordo che mi aveva detto che avevano rubato una tazzina da cui avevano estrapolato il suo dna. Gli aveva dato molto fastidio perché si sentiva violato della sua privacy». Con la ragazza quindi l’accusato all’epoca mantenne la posizione sull’alibi fornito dallo scontrino del parcheggio, che la procura ritiene un falso dopo aver scoperto che quel giorno nella cittadina c’erano invece la madre e un uomo che si ritiene essere stato il suo amante. Federica ha una decina d’anni meno di Sempio. La storia tra i due è durata tre anni.

«Aveva paura le facessi qualcosa»

I carabinieri le hanno chiesto anche una spiegazione su una frase che la riguardava e che Sempio aveva scritto su un diario. Riguardava l’ultimo incontro tra i due: «Non fu bellissimo. Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa», è la frase di Sempio. Secondo la ragazza non si trattava di una frase equivoca, ma riguardava la situazione particolare in cui si è svolto l’incontro: «Io ero preoccupata perché non volevo che ci vedessero in giro insieme dato che avevo una relazione con un altro».

La relazione sentimentale

La ragazza, fa sapere Repubblica, è stata ascoltata a luglio 2025 dai carabinieri di Milano per sommarie informazione. La storia tra i due è durata tre anni dopo averlo conosciuto nel 2014 o nel 2015 in un locale a Vigevano: «Abbiamo iniziato ad uscire insieme e da lì è nata una relazione sentimentale che è andata avanti per tre anni». L’ultima volta che si sono visti, racconta, è stato nel 2022: «Sono andata a casa sua dopo che mi aveva invitato». Agli investigatori la ragazza dice che ha inviato sue foto intime a Sempio «in più occasioni, anche senza che lui me lo chiedesse. La ritenevo una cosa del tutto normale in una coppia». Ma niente video intimi: «No, e non me l’ha mai chiesto». L’appunto trovato a casa del 38enne è datato 27 novembre 2022: «Andato a trovare la Mao (soprannome con cui si chiamavano da fidanzati, ndr). Non fu bellissimo. Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa».

La fine della relazione

La storia è finita, spiega Federica, «perché io pretendevo che facesse un ulteriore step e cioè che io conoscessi i suoi genitori e lui i miei. Però non se l’è sentita e da li ho deciso di interrompere. Ma è stata una decisione presa di comune accordo». Tra le testimonianze ci sono anche quelle degli amici dell’epoca: «Mai parlato di pornografia»; «Niente droghe o abuso di alcol, beveva semplicemente la birra»; «Credo di non averlo mai visto fumare»; «Era un ragazzo tranquillo e non si arrabbiava mai». Il look «dark» Capelli lunghi, sempre «vestito di nero», quasi sempre «maniche lunghe». E sulla nuova indagine: «Escludo al cento per cento che sarebbe in grado di fare quello che i giornali scrivono. Cioè compiere l’omicidio di Chiara Poggi».