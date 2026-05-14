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Cinque italiani morti alle Maldive, la tragedia durante un’immersione: «Esploravano grotte a 50 metri di profondità»

14 Maggio 2026 - 17:19 Alba Romano
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La notizia è stata confermata dalla Farnesina: «La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità»
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Tragedia alle Maldive. Cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano. La notizia è stata confermarlo prima dalla polizia maldiviana, poi dal consolato e quindi dalla Farnesina. «Una tragedia, non posso aggiungere altro», commenta la console Giorgia Marazzi al Corriere della Sera. Secondo le prime ricostruzioni, i subacquei – tra cui una docente e ricercatrice dell’Università di Genova – sarebbero deceduti «per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità», si legge nella nota del ministero degli Esteri.

L’allerme e le ricerche

Le forze di polizia avrebbero ricevuto la segnalazione della scomparsa intorno alle 13.45 e, durante le ricerche, avrebbe poi ritrovato i corpi. Al momento non sono stati diffusi ufficialmente i nomi delle vittime né le cause della tragedia. 

In aggiornamento

Foto copertina: Pexels / Addhu maldives

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