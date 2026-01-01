Esplosione in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, incendio alla festa di Capodanno: «Diversi morti e feriti» – Il video

L'esplosione nella lussuosa località sciistica alpina affollata di turisti per la notta di Capodanno. Ancora in corso gli interventi di polizia e vigili del fuoco

Diverse persone sono rimaste uccise e altre ferite nell’esplosione che ha devastato un bar nella località di lusso di Crans-Motana, in Svizzera. All’1.30 è partito l’allarme dopo il boato avvenuto nel locale Le Constellation della lussuosa località sciistica alpina. Si tratta di un bar molto frequentato dai turisti, colpiti mentre erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno.

L’esplosione ha provocato in un incendio, come confermano le immagini dei media svizzere che mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. Il portavoce della polizia del Canton Vallese, Gaëtan Lathion, ha confermato all’Afp che «ci sono diversi feriti e diversi morti». L’intervento di soccorso è «ancora in corso». Non è ancora chiara la causa dell’esplosione.

🇨🇭🔥🎉 ALERTE INFO – Une explosion a déclenché un incendie dans un bar de Crans-Montana (VS) lors des festivités du Nouvel An, faisant plusieurs morts et blessés graves. (Blick) pic.twitter.com/GKiGZfTETs — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

In aggiornamento