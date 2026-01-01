Ferito a 9 anni la notte di Capodanno: «Non è stato un proiettile vagante». Il caso ad Aversa dopo il ritrovamento di una pallottola esplosa

I carabinieri avevano recuperato un'ogiva esplosa vicino al luogo in cui era rimasto ferito il bambino. Ma dalle indagini è emerso che il piccolo non sarebbe stato colpito da un colpo di arma da fuoco

È stato un petardo e non un proiettile vagante a ferire alla mano un bambino di 9 anni ad Aversa, durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno. Le indagini dei carabinieri hanno smentito la prima ricostruzione degli stessi militari. In un primo momento, infatti, si era ipotizzato che il bambino fosse stato colpito di striscio da un colpo di arma da fuoco.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa avevano immediatamente avviato le indagini. Su, che hanno immediatamente avviato le indagini. Nelle vicinanze del punto in cui il minore è stato colpito, i militari hanno recuperato un’ogiva esplosa riconducibile a un’arma da fuoco. Elemento che aveva portato gli inquirenti a collegare il ferimento del bambino con un colpo esploso da un’arma da fuoco nelle vicinanze.,

Il piccolo ha riportato ferite lievi ed è stato portato all’ospedale Moscati, dove i medici lo hanno medicato e dimesso.