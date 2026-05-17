A Modena arriva il presidente Mattarella. Salim El Koudr e la folle corsa dell’auto sui pedoni. Otto feriti: due hanno le gambe amputate – La diretta
Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri. Lo spiega la Procura di Modena, aggiungendo che il 31enne, nato nel bergamasco ma di origini marocchine è sotto fermo. «A seguito del violentissimo impatto – scrive la Procura – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita».
Salim ElKoudri indagato e fermato per i reati di strage e lesioni aggravate
Il procuratore Luca Masini, dando notizia del provvedimento di fermo per l’uomo, ha spiegato che le contestazioni sono quelle di strage e lesioni aggravate (art. 422 comma 2 e 582 – 585 del codice penale). Un’ipotesi di reato a cui si è arrivati dopo i primi accertamenti: l’acquisizione delle immagini di telecamere, delle testimonianze dei presenti, l’acquisizione di documentazione sanitaria trasmessa dagli ospedali. Non sarebbero ipotizzati reati di terrorismo, questo perché in una prima ispezione nel domicilio del giovane, a Rovarino, non sono emersi elementi tali da far supporre una affiliazione alla jihad. La strage ex articolo 422 è infatti quella che è fuori dai casi previsti dall’articolo 285: che punisce, invece, «chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage».
Il Presidente Mattarella sarà oggi a Modena
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Koudri, 31 anni, ha falciato con l’auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Il Capo dello Stato, ieri ha immediatamente chiamato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini «che con coraggio hanno bloccato il colpevole».
Chi sono i feriti
I feriti sono cinque donne e tre uomini. Due hanno subito amputazioni alle gambe, una è in pericolo di vita. Secondo i dati dell’Ausl a Modena, a Modena, all’ospedale di Baggiovara sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, e infine un altro 69enne, meno grave. Al Maggiore di Bologna c’è invece una ferita in pericolo di vita: ha 55 anni. Meno preoccupante, ma comunque grave, un 52enne. Sia lui che la 55enne si trovano in Rianimazione. Altre tre persone, una 27enne, una 71enne e un 47enne sono ricoverati al Policlinico di Modena. Tre dei feriti sono stati dimessi in serata.
Ferite anche una turista tedesca e una cittadina polacca
Ci sono anche una turista tedesca e una cittadina polacca tra le tre donne ricoverate in ospedale in condizioni molto gravi dopo che oggi pomeriggio un uomo a bordo di un’auto ha falciato i pedoni in centro a Modena prima di schiantarsi contro un negozio di abbigliamento. Lo scrive il quotidiano online Modena Today