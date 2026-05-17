A Modena arriva il presidente Mattarella. Salim El Koudr e la folle corsa dell’auto sui pedoni. Otto feriti: due hanno le gambe amputate – La diretta

Atteso sul luogo della strage il presidente della Repubblica. Non sarebbero ipotizzati per il 31enne reati di terrorismo. Tutti gli aggiornamenti

Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri. Lo spiega la Procura di Modena, aggiungendo che il 31enne, nato nel bergamasco ma di origini marocchine è sotto fermo. «A seguito del violentissimo impatto – scrive la Procura – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita».

Salim ElKoudri indagato e fermato per i reati di strage e lesioni aggravate

Il procuratore Luca Masini, dando notizia del provvedimento di fermo per l’uomo, ha spiegato che le contestazioni sono quelle di strage e lesioni aggravate (art. 422 comma 2 e 582 – 585 del codice penale). Un’ipotesi di reato a cui si è arrivati dopo i primi accertamenti: l’acquisizione delle immagini di telecamere, delle testimonianze dei presenti, l’acquisizione di documentazione sanitaria trasmessa dagli ospedali. Non sarebbero ipotizzati reati di terrorismo, questo perché in una prima ispezione nel domicilio del giovane, a Rovarino, non sono emersi elementi tali da far supporre una affiliazione alla jihad. La strage ex articolo 422 è infatti quella che è fuori dai casi previsti dall’articolo 285: che punisce, invece, «chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage».