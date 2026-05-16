Salim El Koudri, chi è il 31enne che ha travolto i passanti a Modena: «Aveva problemi psichiatrici»
Si chiama Salim El Koudri l’uomo che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i passanti nel centro di Modena. Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier Matteo Salvini sui social, puntando subito il dito contro il «criminale “di seconda generazione”». 31 anni, El Koudri è nato a Seriate, in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino, in provincia di Modena. È cittadino italiano, di origine marocchina. A quanto emerge dai primi riscontri d’indagine sarebbe incensurato: nessun reato commesso in passato, dunque. Sembra invece che il giovane sia stato in passato in cura psichiatrica. Al momento del tremendo impatto sui pedoni pare non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol.
La perquisizione a casa di El Koudri
Subito dopo l’arresto è stata disposta una perquisizione a casa di El Koudri a Ravarino. Dai riscontri raccolti finora non emergerebbero, a quanto si apprende, elementi che possano far intendere che l’uomo si fosse radicalizzato o avesse legami con formazioni eversive. Ci sarebbero invece segnali di una forte instabilità mentale. Ma, riporta l’Ansa sulla base di fonti investigative, si tratta di prime indicazioni che poi andranno verificate in modo più compiuto.
Foto di copertina: Ansa / Francesco Vecchi