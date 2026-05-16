Salim El Koudri, chi è il 31enne che ha travolto i passanti a Modena: «Aveva problemi psichiatrici»

Italiano di origine marocchina, è nato a Seriate (Bergamo). Dai primi riscontri risulta incensurato, senza legami con gruppi terroristici

Si chiama Salim El Koudri l’uomo che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i passanti nel centro di Modena. Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier Matteo Salvini sui social, puntando subito il dito contro il «criminale “di seconda generazione”». 31 anni, El Koudri è nato a Seriate, in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino, in provincia di Modena. È cittadino italiano, di origine marocchina. A quanto emerge dai primi riscontri d’indagine sarebbe incensurato: nessun reato commesso in passato, dunque. Sembra invece che il giovane sia stato in passato in cura psichiatrica. Al momento del tremendo impatto sui pedoni pare non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol.

Salim El Koudri.

Questo il nome del criminale “di seconda generazione” che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti.

Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato.

Leggo che avrebbe agito con rancore perché “si… pic.twitter.com/mxxMAos6Sf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 16, 2026

La perquisizione a casa di El Koudri

Subito dopo l’arresto è stata disposta una perquisizione a casa di El Koudri a Ravarino. Dai riscontri raccolti finora non emergerebbero, a quanto si apprende, elementi che possano far intendere che l’uomo si fosse radicalizzato o avesse legami con formazioni eversive. Ci sarebbero invece segnali di una forte instabilità mentale. Ma, riporta l’Ansa sulla base di fonti investigative, si tratta di prime indicazioni che poi andranno verificate in modo più compiuto.

Foto di copertina: Ansa / Francesco Vecchi