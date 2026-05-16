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Modena, la folle corsa dell’auto contro i passanti e la fuga disperata dentro i portoni – Il video

16 Maggio 2026 - 20:09 Alba Romano
L'attacco improvviso sui pedoni ripreso dalle telecamere di sicurezza del centro della città
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L’auto lanciata a tutta velocità sulla folla, la fuga dei passanti dentro i portoni per evitare l’impatto, la donna schiacciata contro la vetrina di un negozio e ora in condizioni gravissime. La fine della corsa della macchina e il tentativo di fuga. Sono le drammatiche immagini dell’attacco avvenuto nel centro di Modena sabato pomeriggio riprese da due angolature dalle telecamere di sicurezza, che Open ha scelto di pubblicare espungendo i momenti più crudi dell’azione «brutale e violenta» contro gli ignari pedoni.

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