Modena, la folle corsa dell’auto contro i passanti e la fuga disperata dentro i portoni – Il video

L'attacco improvviso sui pedoni ripreso dalle telecamere di sicurezza del centro della città

L’auto lanciata a tutta velocità sulla folla, la fuga dei passanti dentro i portoni per evitare l’impatto, la donna schiacciata contro la vetrina di un negozio e ora in condizioni gravissime. La fine della corsa della macchina e il tentativo di fuga. Sono le drammatiche immagini dell’attacco avvenuto nel centro di Modena sabato pomeriggio riprese da due angolature dalle telecamere di sicurezza, che Open ha scelto di pubblicare espungendo i momenti più crudi dell’azione «brutale e violenta» contro gli ignari pedoni.