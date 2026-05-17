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Meloni a Modena abbraccia il cittadino che ha bloccato Salim El Koudri: «Così una vita normale diventa esempio, grazie Luca»

17 Maggio 2026 - 16:04 Alba Romano
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La dedica sui social della premier a Signorelli: «Ciò che rende eroica una persona normale è l’istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio»
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«Ciò che rende eroica una persona normale è l’istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio». Inizia così il post pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dedicato a Luca Signorelli, uno dei cittadini che ieri hanno contribuito a fermare Salim El Koudri, il 31enne che ha investito sette persone in via Emilia Centro, a Modena, a bordo di una Citroen C3. «Gli eroi, in fondo – prosegue la premier – non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi».

La foto dell’abbraccio tra la premier e Signorelli

Le parole accompagnano una fotografia pubblicata sui social che ritrae Meloni mentre abbraccia Signorelli all’ospedale di Baggiovara. «È proprio in quella scelta, così umana e così luminosa, che una vita normale diventa esempio e lascia un segno destinato a restare. Grazie Luca», conclude il messaggio. L’incontro è avvenuto al termine della visita istituzionale della premier insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ospedale di Modena, dove hanno incontrato i feriti e i familiari coinvolti nella tragedia. Successivamente, i due si sono spostati a Bologna per fare visita ai pazienti più gravi ricoverati nella struttura sanitaria del capoluogo emiliano.

Foto copertina: X / GIORGIA MELONI

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