Si fa saltare tre dita con un petardo e finisce in ospedale. Ma lui vuole ancora festeggiare e lo riportano al pronto soccorso: l’impresa di un 24enne a Napoli

Non è bastato il primo petardo che gli è costato tre dita per fermare la festa del 24enne di Roma, finito per due volte nella stessa notte allo stesso pronto soccorso di Napoli

Devono aver pensato a un errore i medici del pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli, quando hanno rivisto il nome di un 24enne sul registro degli accessi. E invece il ragazzo aveva proprio varcato la soglia per la seconda volta, anche quella con una certa urgenza. Il 24enne di Roma è riuscito a ferirsi per due volte nella stessa notte, mentre festeggiava con petardi e fuochi d’artificio l’arrivo del nuovo anno per le strade della città partenopea.

La prima volta che i medici del pronto soccorso si sono visti arrivare il 24enne, la diagnosi è stata drastica: addio a tre dita di una mano per colpa dell’esplosione di un petardo. Ma una volta dimesso, il 24enne non ha perso la voglia di festeggiare con le sette dita rimanenti. Come ricostruito dai carabinieri, il ragazzo è uscito dall’ospedale, ha trovato altri botti ed è riuscito a farseli esplodere in faccia. Ed è stato così che è finito di nuovo al pronto soccorso, quando ormai la notte per festeggiare stava finendo, con ferite al volto e a un occhio.