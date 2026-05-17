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Massiccio attacco di droni su Mosca e dintorni, almeno tre morti – Il video

17 Maggio 2026 - 07:05 Stefania Carboni
Il governatore Andrey Vorobyov parla di un attacco «su vasta scala», contro l'area intorno alla capitale russa
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Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno tre morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov, di un attacco «su vasta scala», contro l’area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Nei video diffusi sui social si vede l’impatto dei velivoli al suolo, abbattuti dalla difesa russa.

Chi sono le vittime

Le vittime sono una donna colpita all’interno della propria abitazione e due uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un’altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, tra questi 12 operai in un cantiere della capitale e altri nell’hinterland.

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