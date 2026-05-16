Trump: «Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki». La Cnn: «Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran» – La diretta

Mentre il presidente torna negli Usa ci sono diversi segnali che fanno presagire una possibile fine del cessate il fuoco

«Stasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo. Abu-Bilal al-Minuki, vicecomandante dell’Isis». Lo annuncia Donald Trump con un post su Truth.

“Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS…” -… pic.twitter.com/KF8MYet9CB — The White House (@WhiteHouse) May 16, 2026

Secondo quanto riporta la Cnn Trump non sarebbe mai stato così vicino, dall’inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi contro l’Iran. Lo riferiscono fonti informate alla emittente, proprio quando il presidente americano è rientrato dalla Cina alla Casa Bianca.