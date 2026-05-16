Trump: «Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki». La Cnn: «Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran» – La diretta
«Stasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo. Abu-Bilal al-Minuki, vicecomandante dell’Isis». Lo annuncia Donald Trump con un post su Truth.
“Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS…” -… pic.twitter.com/KF8MYet9CB— The White House (@WhiteHouse) May 16, 2026
Secondo quanto riporta la Cnn Trump non sarebbe mai stato così vicino, dall’inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi contro l’Iran. Lo riferiscono fonti informate alla emittente, proprio quando il presidente americano è rientrato dalla Cina alla Casa Bianca.
NYT: Israele e Usa si preparano a un ritorno degli attacchi
Stati Uniti e Israele sarebbero «impegnati in intensi preparativi — i più grandi da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore — per la possibile ripresa degli attacchi contro l’IRAN già dalla prossima settimana». Lo sostiene il New York Times che cita due funzionari mediorientali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rientrato dalla China venerdì e, scrive il quotidiano Usa che cita i suoi consiglieri, non avrebbe «ancora preso una decisione sui prossimi passi»