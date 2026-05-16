Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei sub italiani morti. Continuano le indagini. L’ipotesi: si sono persi nelle grotte – La diretta
La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso. La Farnesina ha sottolineato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh e la console onoraria a Malè Giorgia Marazzi che sono imbarcati sulla unità di appoggio “Ghazee”. Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Il “Duke of York”, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani frai quali i 5 sub scomparsi, ha appena raggiunto la capitale Malé. Finora l’unico corpo recuperato è quello del capo squadra Gianluca Benedetti, istruttore esperto.
Sospesa la licenza della Duke of York
Il ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato oggi che la licenza di esercizio della “MV Duke of York” è stata sospesa. Lo rende noto la stampa locale. Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell’incidente. Il ministero ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e ha ringraziato coloro che sono impegnati nelle ricerche.
Al via alle operazioni di recupero
In mare al momento otto sommozzatori maldiviani che si alternano nelle operazioni. I due primi operatori si sono già immersi per individuare e segnalare con precisione il punto di ingresso della serie di caverne in cui sono scomparsi i sub italiani. Altri 6 sommozzatori si immergeranno successivamente, in vari turni, per provare a individuare i corpi e riportarli in superficie.