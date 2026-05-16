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Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei sub italiani morti. Continuano le indagini. L’ipotesi: si sono persi nelle grotte – La diretta

16 Maggio 2026 - 10:50 Stefania Carboni
maldive sub morti
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Sospesa la licenza di esercizio della "Duke of York", da cui si sono tuffate le vittime. Otto sommozzatori al lavoro, in squadre alternate
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La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso. La Farnesina ha sottolineato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh e la console onoraria a Malè Giorgia Marazzi che sono imbarcati sulla unità di appoggio “Ghazee”. Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Il “Duke of York”, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani frai quali i 5 sub scomparsi, ha appena raggiunto la capitale Malé. Finora l’unico corpo recuperato è quello del capo squadra Gianluca Benedetti, istruttore esperto.

16 Maggio 2026 - 10:30

Sospesa la licenza della Duke of York

Il ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato oggi che la licenza di esercizio della “MV Duke of York” è stata sospesa. Lo rende noto la stampa locale. Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell’incidente. Il ministero ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e ha ringraziato coloro che sono impegnati nelle ricerche.

16 Maggio 2026 - 10:00

Al via alle operazioni di recupero

In mare al momento otto sommozzatori maldiviani che si alternano nelle operazioni. I due primi operatori si sono già immersi per individuare e segnalare con precisione il punto di ingresso della serie di caverne in cui sono scomparsi i sub italiani. Altri 6 sommozzatori si immergeranno successivamente, in vari turni, per provare a individuare i corpi e riportarli in superficie.

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