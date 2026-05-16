Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei sub italiani morti. Continuano le indagini. L’ipotesi: si sono persi nelle grotte – La diretta

Sospesa la licenza di esercizio della "Duke of York", da cui si sono tuffate le vittime. Otto sommozzatori al lavoro, in squadre alternate

La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso. La Farnesina ha sottolineato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh e la console onoraria a Malè Giorgia Marazzi che sono imbarcati sulla unità di appoggio “Ghazee”. Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Il “Duke of York”, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani frai quali i 5 sub scomparsi, ha appena raggiunto la capitale Malé. Finora l’unico corpo recuperato è quello del capo squadra Gianluca Benedetti, istruttore esperto.