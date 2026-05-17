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Italiani morti alle Maldive, arrivati tre sub esperti finlandesi: «Presto l’immersione per recuperare i quattro corpi» – La diretta

17 Maggio 2026 - 12:04 Alba Romano
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Le operazioni erano state sospese sabato 17 maggio dopo la morte del sergente Mohamed Mahudhee. Finora l'unico cadavere ritrovato è quello di Gianluca Benedetti
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Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei quattro cittadini italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieridispersi da giovedì nelle acque attorno all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. Le operazioni erano state sospese sabato 17 maggio dopo la morte del sergente Mohamed Mahudhee, membro delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, probabilmente colpito da malattia da decompressione. Intanto le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per la presunta violazione del limite di profondità di 30 metri durante le immersioni e hanno revocato la licenza dell’imbarcazione “Duke of York”. Finora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti. Tutti gli aggiornamenti

Foto copertina: ANSA/X/SHAFRAZ NAEEM

17 Maggio 2026 - 11:46

In centinaia al rosario per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal

Decine e decine di persone hanno preso parte al rosario che si è tenuto ieri sera – sabato 16 maggio – a Pegli, nella parrocchia di San Francesco d’Assisi, celebrato per Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal. Alla cerimonia ha preso parte anche Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia che è stato circondato dall’affetto delle decine di persone intervenute. Il rosario è stato celebrato da don Pietro, parroco di San Francesco. Alla cerimonia, oltre a cittadini comuni, amici e studenti della docente, anche personale e colleghi del Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Vita dell’Università di Genova dove lavorava la professoressa Montefalcone.
17 Maggio 2026 - 11:30

Laura Marroni: «Li riporteremo su noi, non possiamo lasciarli in balìa degli squali»

La priorità è «trovare i corpi. E dobbiamo farlo in fretta. Purtroppo in acque calde, anche se non sappiamo esattamente che fauna c’è nella grotta, non possiamo escludere i rischi di predatori come gli squali o impatti di tipo ambientale. Durante recuperi del passato, in Egitto ad esempio, è accaduto il peggio. Quindi ogni ora che passa è decisiva». Lo dice Laura Marroni, vicepresidente e Ceo della fondazione privata Dan Europe, rete specializzata in interventi di recupero e salvataggio subacquei, in un’intervista a Repubblica e la Stampa. «Abbiamo offerto – ha spiegato Marroni – la nostra esperienza decennale e selezionato i migliori e più esperti subacquei immediatamente disponibili: la squadra finlandese». Gli esperti, aggiunge, possono raggiungere una profondità di «oltre 150 metri. Parliamo di persone fra le più competenti al mondo per queste operazioni». Tra i rischi, c’è «la visibilità scarsa, resa tale dal sedimento che si alza. C’è anche il problema del corridoio che unisce la prima caverna alla seconda, che pare piuttosto stretto, due metri e mezzo, tre metri». Sul posto, inoltre, «ci sono poche attrezzature tecniche da utilizzare. Abbiamo fatto fatica anche a reperire l’elio. Là c’è poco: le Maldive non sono famose per immersioni profonde o in grotte, per cui manca formazione o organizzazione per recuperi di questo tipo».
17 Maggio 2026 - 11:10

Chi sono i 3 sub esperti finlandesi?

Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi Dan Europe e i sommozzatori finlandesi hanno grande esperienza nelle immersioni in grotta avendo anche partecipato nel salvataggio nel 2018 dei bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Secondo il portavoce presidenziale, i governi britannico, australiano e statunitense hanno offerto assistenza, e si prevede il supporto tecnico da parte del Regno Unito e dell’Australia.

17 Maggio 2026 - 11:00

Arrivati alle Maldive i 3 sub esperti finlandesi, presto si immergeranno

La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina – domenica 17 maggio – alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell’atollo di Vaavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell’ufficio presidenziale, Mohamed Hussain Shareef, ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
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