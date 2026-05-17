Italiani morti alle Maldive, arrivati tre sub esperti finlandesi: «Presto l’immersione per recuperare i quattro corpi» – La diretta
Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei quattro cittadini italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri – dispersi da giovedì nelle acque attorno all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. Le operazioni erano state sospese sabato 17 maggio dopo la morte del sergente Mohamed Mahudhee, membro delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, probabilmente colpito da malattia da decompressione. Intanto le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per la presunta violazione del limite di profondità di 30 metri durante le immersioni e hanno revocato la licenza dell’imbarcazione “Duke of York”. Finora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti. Tutti gli aggiornamenti
- Le inchieste sulla strage delle Maldive. La pista dell’incidente in profondità e il tentativo estremo di risalita di Gianluca Benedetti
Foto copertina: ANSA/X/SHAFRAZ NAEEM
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Chi sono i 3 sub esperti finlandesi?
Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi Dan Europe e i sommozzatori finlandesi hanno grande esperienza nelle immersioni in grotta avendo anche partecipato nel salvataggio nel 2018 dei bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Secondo il portavoce presidenziale, i governi britannico, australiano e statunitense hanno offerto assistenza, e si prevede il supporto tecnico da parte del Regno Unito e dell’Australia.