Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ESTERIGiovaniInchiesteSvizzeraTurismo

Strage di turisti in Svizzera, la testimone: «Ragazzi fuori dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti: una carneficina»

01 Gennaio 2026 - 11:58 Giulia Norvegno
embed
Strage Crans Montana
Strage Crans Montana
Parla Michela Ris, deputata del Gran Consiglio Svizzero, che si trovava a Crans-Montana la notte di Capodanno. L'atmosfera «pesantissima» nella località turistica svizzera, la paura per gli amici che non rispondono al telefono

Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata nel Gran Consiglio svizzero, si trovava a Crans-Montana quando è avvenuta la tragedia nel bar pieno di turisti la notte di Capodanno e ha raccolto racconti drammatici dai presenti. «Alcuni conoscenti mi hanno parlato di ragazzi usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti. Una vera carneficina», ha dichiarato ai media svizzeri. La politica ticinese ha spiegato al Corriere del Ticino di essere in ansia per diverse persone che non rispondono ai messaggi: «È tutto nero. Ci sono amici che non rispondono. Magari stanno soltanto dormendo, ma non sappiamo se, dopo essere stati a casa nostra, siano rientrati direttamente o si siano concessi un ultimo drink, magari proprio nel locale dove è successa la tragedia».

Atmosfera surreale nella località sciistica

La rinomata stazione sciistica vallesana è stata trasformata in una zona sotto stretta sorveglianza. «La strada è chiusa al traffico, ci sono polizia e forze dell’ordine ovunque. A piedi si può ancora passare, ma l’atmosfera è pesantissima», ha raccontato Ris. La deputata ha aggiunto che lei e altre persone presenti nella località stanno cercando di mettersi in contatto con tutti i conoscenti, uno per uno, per verificare che stiano bene: «Siamo sconvolti», ha concluso.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Dmitry Medvedev e gli auguri macabri per Zelensky: «Quel pupazzo verde va messo in museo: buon ultimo anno»

2.

Sequestrate moto di Valentino Rossi e Marquez per 40 milioni, la scoperta dell’Fbi nel garage di uno dei latitanti più ricercati al mondo – Le foto

3.

Kennedy Center intitolato a Trump, gli artisti si ribellano: cancellato lo show di Capodanno. L’ira del direttore: «Pazzi ingaggiati dalla sinistra»

4.

Erica Fox: la triatleta divorata da uno squalo mentre si allenava con il suo club di nuoto

5.

Le «pressioni sessuali» di Epstein nella villa di Trump. Il caso dell’estetista 18enne a Mar-a-Lago e la lettera per Donald che lo cacciò