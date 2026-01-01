Ultime notizie CapodannoEsplosioniJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀCapodannoEsplosioniGiovaniIncendiLombardiaMilanoSanitàSvizzera

Crans, due italiani gravissimi dopo l’incendio: «Una 16enne in coma a Zurigo, l’altro a Berna». Altri tre ustionati in arrivo al Niguarda

01 Gennaio 2026 - 18:23 Alba Romano
embed
Guido Bertolaso
Guido Bertolaso
L'assessore della Regione Lombardia Guido Bertolaso: «I due troppo gravi per essere trasferiti, un nostro team in Svizzera per verificare in tutti gli ospedali»

Ci sono almeno due giovani italiani in gravissime condizioni a seguito del rogo di Capodanno in un locale di Crans-Montana. Si tratta di una ragazza di 16 anni di Milano, ricoverata in coma all’ospedale di Zurigo, e di un altro ragazzo ricoverato in ospedale a Berna. Le loro condizioni, ha detto nel pomeriggio l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, sono talmente gravi che i medici svizzeri hanno sconsigliato qualsiasi trasferimento in Italia, nonostante l’ospedale Niguarda sia pronto a ricevere qualsiasi caso al suo reparto specializzato nel trattamento delle grandi ustioni. Nel polo milanese sono in arrivo invece in elicottero nel tardo pomeriggio altri tre italiani rimasti feriti nel rogo: si tratta di altri due 16enne e di una ragazza sotto i 30 anni, ha detto Bertolaso. «Hanno ustioni sul 30-40% del corpo, così ci hanno riferito i colleghi di Sion in Svizzera», ha aggiunto. I tre ragazzi – di cui non si conosce al momento l’identità o la provenienza esatta – sono intubati, anche se «il fatto che siano stati trasportabili è un segnale positivo».

La conta di feriti e dispersi e il team in partenza per la Svizzera

Un terzo amico del gruppo milanese di cui fa parte la 16enne in Coma si è invece salvato perché era stato respinto all’ingresso del bar «Le Constellation» dove è avvenuta l’esplosione, che ha poi visto da fuori. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani si stimano tra i 12 e i 15 feriti italiani nella strage, ma ci sono anche 16 dispersi. Nel complesso per il momento le autorità svizzere parlano di una quarantina di morti e di circa 115 feriti, «molti dei quali gravi». Tenuto conto delle incertezze che ancora ci sono sul numero e la localizzazione dei feriti, Bertolaso ha fatto sapere che un team di esperti italiani partirà nella notte per Crans, con l’obiettivo di valutare compiutamente la situazione: «Girerà tutti gli ospedali della Svizzera per un assessment e chi può sarà portato qui al centro grandi ustioni del Niguarda», ha detto Bertolaso parlando coi cronisti dal polo ospedaliero milanese.

Foto di copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA | L’assessore al Welfare della Regione Lombardia ed ex Capo del Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso – Roma, 6 aprile 2025

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»

2.

Chi era Aurora Livoli, la 19enne trovata morta a Milano: l’adozione a 6 anni, il diploma nella stessa scuola di Mendico. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro di me»

3.

Il marito aggredito dal suo pitbull, la moglie lo uccide a coltellate: sequestrata l’arma

4.

Aurora Livoli trovata morta a Milano, l’uomo che la seguiva sul marciapiede e i segni sul corpo: cosa è successo in quel cortile. L’ultima telefonata con i genitori e le altre fughe

5.

Madre e figlia morte intossicate, sequestrati 19 alimenti: sospetti sui funghi sott’olio. Terminate le autopsie: «Occorre tempo»

leggi anche
crans montana cause
ESTERI

Strage di Capodanno a Crans, 47 morti e 115 feriti: «Ci vorranno giorni per identificare i corpi». Tajani: «16 italiani dispersi» – I video

Di Giovanni Ruggiero
Crans Montana strage
ESTERI

Il medico italiano davanti alla strage di Crans-Montana: «Situazione catastrofica: feriti anche per schiacciamento». Piena la terapia intensiva

Di Giovanni Ruggiero
crans montana cause
ESTERI

Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo

Di Stefania Carboni