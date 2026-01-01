Crans, due italiani gravissimi dopo l’incendio: «Una 16enne in coma a Zurigo, l’altro a Berna». Altri tre ustionati in arrivo al Niguarda

L'assessore della Regione Lombardia Guido Bertolaso: «I due troppo gravi per essere trasferiti, un nostro team in Svizzera per verificare in tutti gli ospedali»

Ci sono almeno due giovani italiani in gravissime condizioni a seguito del rogo di Capodanno in un locale di Crans-Montana. Si tratta di una ragazza di 16 anni di Milano, ricoverata in coma all’ospedale di Zurigo, e di un altro ragazzo ricoverato in ospedale a Berna. Le loro condizioni, ha detto nel pomeriggio l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, sono talmente gravi che i medici svizzeri hanno sconsigliato qualsiasi trasferimento in Italia, nonostante l’ospedale Niguarda sia pronto a ricevere qualsiasi caso al suo reparto specializzato nel trattamento delle grandi ustioni. Nel polo milanese sono in arrivo invece in elicottero nel tardo pomeriggio altri tre italiani rimasti feriti nel rogo: si tratta di altri due 16enne e di una ragazza sotto i 30 anni, ha detto Bertolaso. «Hanno ustioni sul 30-40% del corpo, così ci hanno riferito i colleghi di Sion in Svizzera», ha aggiunto. I tre ragazzi – di cui non si conosce al momento l’identità o la provenienza esatta – sono intubati, anche se «il fatto che siano stati trasportabili è un segnale positivo».

La conta di feriti e dispersi e il team in partenza per la Svizzera

Un terzo amico del gruppo milanese di cui fa parte la 16enne in Coma si è invece salvato perché era stato respinto all’ingresso del bar «Le Constellation» dove è avvenuta l’esplosione, che ha poi visto da fuori. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani si stimano tra i 12 e i 15 feriti italiani nella strage, ma ci sono anche 16 dispersi. Nel complesso per il momento le autorità svizzere parlano di una quarantina di morti e di circa 115 feriti, «molti dei quali gravi». Tenuto conto delle incertezze che ancora ci sono sul numero e la localizzazione dei feriti, Bertolaso ha fatto sapere che un team di esperti italiani partirà nella notte per Crans, con l’obiettivo di valutare compiutamente la situazione: «Girerà tutti gli ospedali della Svizzera per un assessment e chi può sarà portato qui al centro grandi ustioni del Niguarda», ha detto Bertolaso parlando coi cronisti dal polo ospedaliero milanese.

Foto di copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA | L’assessore al Welfare della Regione Lombardia ed ex Capo del Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso – Roma, 6 aprile 2025

