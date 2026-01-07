Yemen, partito il primo gruppo di turisti italiani rimasti bloccati a Socotra

Continuano gli scontri nel Paese tra truppe governative e forze separatiste: almeno 5 morti tra i civili

Proseguono le attività di assistenza ai cittadini italiani rimasti bloccati sull’isola yemenita di Socotra. Un primo volo di rientro è in arrivo oggi a Gedda con a bordo 46 italiani. Restano sull’isola ancora 59 turisti, che rientreranno con altri voli programmati nei prossimi giorni. Lo fa sapere la Farnesina in una nota. «Grazie anche all’intervento della nostra Ambasciata a Riad, in stretto raccordo con la Farnesina, sono in corso contatti con le Autorità yemenite e la compagnia aerea responsabile della tratta per facilitare il transito dei turisti italiani», si legge nella nota. «Ai nostri connazionali – continua la comunicazione – verrà inoltre garantito un visto di transito di 4 giorni in Arabia Saudita per agevolare al massimo le procedure di rimpatrio».

Lo stop ai voli

Nei giorni scorsi, gli scontri scoppiati nello Yemen meridionale fra truppe governative e forze separatiste hanno bloccato di fatto il traffico aereo, lasciando oltre 400 turisti stranieri sull’isola senza la possibilità di partire. Il vice governatore Yahya bin Afrar, responsabile per cultura e turismo, ha confermato fin da subito che «i loro voli sono stati sospesi», precisando però che le persone «stanno bene». L’Unità di crisi della Farnesina si è attivata fin dalle prime ore per facilitare il rientro dei connazionali dalla remota isola yemenita.

Gli scontri in Yemen

Nel frattempo, gli scontri proseguono. Il leader separatista del sud dello Yemen, Aidarus Al-Zubaidi, è stato destituito dal Consiglio presidenziale per «alto tradimento». Lo ha annunciato il presidente dell’organismo che esercita il potere esecutivo riconosciuto dalla comunità internazionale. Al-Zubaidi sarà deferito alla procura generale per una serie di reati. Nelle scorse ore, l’Arabia Saudita ha lanciato decina di attacchi aerei contro la provincia natale del leader separatista, causando almeno quattro morti tra i civili.

Foto copertina: EPA | Turisti stranieri fuori dall’ufficio di Yemenia Airways