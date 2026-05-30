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Spagna, cade la bandiera durante l’inno: la reazione del Re diventa virale – Il video

30 Maggio 2026 - 18:50 Alba Romano
L'inatteso fuoriprogramma alla festa delle Forze armate. Così le telecamere stringono sul volto del sovrano
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Alla festa delle Forze armate spagnole a Vigo, in Galizia, un piccolo imprevisto ha interrotto la solennità della cerimonia dell’alzabandiera. Durante il momento dell’inno nazionale, la grande bandiera spagnola è improvvisamente caduta. Un inatteso fuori programma che ha subito attirato l’attenzione dei presenti e delle telecamere. La scena è già virale su tutti i social.

La reazione del Re di Spagna

A catturare la scena è stata soprattutto l’espressione di perplessità del re Felipe VI di Spagna, ripresa in primo piano mentre assisteva all’incidente. Secondo quanto riportano i media spagnoli, si tratta di un evento senza precedenti per questa ricorrenza, tradizionalmente organizzata nei minimi dettagli e provata in anticipo proprio per evitare qualsiasi imprevisto durante le celebrazioni ufficiali.

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