«Hey papà, guarda: un orso in cucina»

È successo nella città di Shizukuishi nel nord del Giappone. L'animale «ha aperto il frigorifero, spargendone il contenuto» per terra

Una famiglia che abita nel nord del Giappone si è trovata faccia a faccia con un orso nella sua cucina. Secondo il Ministero dell’Ambiente giapponese, gli orsi hanno ucciso almeno cinque persone nel paese dal primo aprile, dopo il record di 13 attacchi mortali a livello nazionale registrato l’anno precedente. La polizia della prefettura di Iwate ha ricevuto una chiamata lunedì sera da una famiglia che segnalava di aver visto un orso in cucina, il quale a quanto pare aveva rovistato nel frigorifero in cerca di cibo e rovesciato un bidone della spazzatura.

L’orso in cucina

L’animale «ha aperto il frigorifero, spargendone il contenuto» per terra, secondo quando ha dichiarato un funzionario di polizia locale all’agenzia France Presse. Le impronte trovate sul posto suggeriscono che l’orso «abbia poi lasciato l’abitazione attraverso una porta sul retro adiacente alla cucina e abbia anche rovistato in un bidone della spazzatura in cerca di avanzi di cibo», ha aggiunto il funzionario. L’incidente è avvenuto nella città di Shizukuishi, dove almeno altre quattro famiglie hanno segnalato avvistamenti di orsi dal 5 luglio.

Gli avvistamenti di orsi in Giappone

Negli ultimi mesi, gli avvistamenti sono aumentati in seguito al risveglio degli orsi dal letargo, e un numero maggiore di animali si è avventurato in città e aree urbane. A giugno, decine di agenti di polizia, cacciatori e funzionari comunali hanno impiegato quattro giorni per catturare un orso che si aggirava a Utsunomiya, a nord di Tokyo, causando la chiusura di numerose scuole. In precedenza, un altro orso descritto come «estremamente intelligente» – aveva aperto una finestra e aperto un rubinetto – ha ferito quattro persone in due fabbriche nella prefettura di Fukushima ed è rimasto a piede libero per diversi giorni.

L’abbondanza di cibo

Gli scienziati ritengono che la popolazione di orsi sia aumentata significativamente negli ultimi anni, mentre il numero di persone che vivono nelle aree rurali è diminuito. Secondo gli esperti, gli orsi prosperano, in particolare grazie all’abbondanza di cibo – tra cui ghiande, cervi e cinghiali – influenzata dal riscaldamento climatico.

Immagine copertina da: Youtube