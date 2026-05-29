Josè Mourinho ha firmato con il Real Madrid: pronto un contratto triennale. Quando arriverà l’annuncio ufficiale

Si aspettano le elezioni presidenziali del club per avere l'ufficialità

Manca solo l’annuncio ma, come riportato dalla BBC, José Mourinho è pronto a tornare sulla panchina del Real Madrid. L’allenatore portoghese, già ai Blancos nella parentesi tra il 2010 e il 2013, ha firmato un contratto triennale. Ora si attende solo l’ufficialità, che non arriverà prima del 7 gennaio, data delle elezioni presidenziali del club: l’attuale presidente Florentino Perez sfiderà Enrique Riquelme. Chi vincerà assumerà la massima carica all’interno del Real Madrid fino al 2030. Se sarà Florentino Perez, allora l’allenatore diventerà Mourinho.

Il ritorno di Mourinho

È quindi Mourinho il prescelto di Florentino Perez per risollevare la squadra che ha chiuso la stagione senza alcun titolo e distante dal Barcellone campione di Spagna. Dopo i tentativi con due allenatori più giovani, Xabi Alonso e Arbeloa, il Real spera di tornare a esultare con un allenatore di vecchia scuola che ha già vinto con il club più prestigioso al mondo una Liga, una Copea del Rey e una Supercoppa spagnola.