Rubio in campo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Trump: «Fake news dalla Cnn sul nucleare» – La diretta
Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario.
Rubio propone un accordo a Israele sul Libano
Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi.
I curdi: l'Iran lancia missili contro il Kurdistan
Un gruppo di opposizione curdo iraniano afferma che l’Iran ha lanciato due missili contro una delle sue basi nella regione del Kurdistan iracheno nella tarda serata di venerdì. Lo scrive Iran International. Amjad Hussein Panahi, un alto funzionario di Komala, ha dichiarato in un post su Facebook che l’attacco ha colpito la sede del partito nella valle di Alana, nel distretto di Khalidan, nella provincia di Erbil. Anche il Partito della Libertà del Kurdistan (Pkk), un altro gruppo di opposizione curdo iraniano con sede a Erbil, ha segnalato un attacco missilistico contro una delle sue basi vicino alla città, avvenuto nella stessa giornata. Non c’è stato alcun commento immediato da parte delle autorità iraniane in merito agli attacchi segnalati.
Trump e l'accordo sul nucleare
«La CNN, con le sue solite affermazioni, ha dichiarato oggi che il mio accordo sul nucleare iraniano non parla di nucleare, quando in realtà afferma, molto chiaramente, che l’Iran non avrà armi nucleari. Prosegue poi, con dovizia di particolari e in modo dettagliato, discutendo vari altri aspetti del nucleare. In effetti, la maggior parte dell’accordo riguarda proprio questo». Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «La CNN, e molti altri media che diffondono notizie false sono un disastro in termini di ascolti. Anche con una nuova proprietà, è improbabile che la situazione migliori mai».
Teheran lavora sulla bozza Usa
Teheran sta apportando delle modifiche a una bozza di Memorandum d’intesa per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. Lo riporta The Times of Israel, citando l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, che riporta una fonte anonima. L’indiscrezione fa seguito alle notizie secondo cui il presidente statunitense Donald Trump avrebbe inviato all’Iran una proposta di Memorandum d’intesa più dura, sottolineando la profonda spaccatura che le parti devono ancora ricucire. Pur riconoscendo la nuova proposta più rigida ricevuta dall’Iran, l’agenzia Tasnim afferma che gli scambi sul testo «sono in corso, con entrambe le parti che propongono regolarmente emendamenti». Allo stesso tempo, il capo negoziatore iraniano avverte che Teheran non accetterà alcun accordo con Washington a meno che non vengano pienamente garantiti i diritti dell’Iran.
Petrolio in rialzo
Prezzi del petrolio in salita alla riapertura dei mercati sulle piazze asiatiche, dopo le notizie del fine settimana secondo cui gli Stati Uniti avrebbero inasprito le trattative con l’Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Il Wti guadagna il 2,5%, raggiungendo gli 89,6 dollari al barile. Il Brent, invece, si attesta intorno ai 93,1 dollari al barile per i contratti di agosto, in rialzo di circa il 2,2% rispetto alla chiusura di venerdi’ scorso.