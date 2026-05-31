Iran, il New York Times: «Inviata a Teheran la proposta di un accordo inasprita da Trump» – La diretta

«I negoziati procedono lentamente, ci vuole tempo. Non ho fretta», ha detto il presidente Usa. Attesa la risposta della repubblica islamica sulle nuove correzioni dell'intesa

«I negoziati procedono lentamente, ci vuole tempo. Non ho fretta». A dirlo è Donald Trump dopo il mancato raggiungimento di un’intesa con l’Iran per due dossier in particolare: il nucleare e lo stretto di Hormuz. Proprio per questo, il presidente statunitense avrebbe deciso di rivedere i termini dell’accordo in discussione con Teheran. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump avrebbe irrigidito le condizioni di un potenziale accordo quadro con la Repubblica islamica e inviato le nuove proposte alle autorità iraniane per una valutazione. Tutti gli aggiornamenti

Foto copertina: ANSA/ Abedin Taherkenareh | Un uomo tiene in mano la bandiera nazionale dell’Iran davanti a un grande cartellone anti-statunitense raffigurante Donald Trump, a Teheran, il 28 maggio 2026