Drone russo colpisce un palazzo in Romania

Il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Due feriti

Un drone russo ha colpito un condominio a Galați, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il ministero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di «una grave e pericolosa escalation», come hanno riferito i media rumeni. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. In seguito all’attacco due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato.

Il drone russo e la Romania

Da quando nel febbraio 2022 è iniziata l’offensiva russa contro l’Ucraina sono state rilevate più volte incursioni di droni in Romania. Ma questa è la prima volta che uno di questi velivoli si schianta contro un edificio residenziale. Quando i droni sono stati individuati in prossimità dello spazio aereo rumeno, due caccia F-16 sono decollati dalla base aerea di Fetesti, nella Romania orientale. Sono stati «autorizzati a ingaggiare il combattimento con i bersagli per tutta la durata dell’allerta», ha precisato il ministero della Difesa rumeno. Secondo i servizi di soccorso rumeni, l’intero carico del drone è esploso e i due occupanti dell’appartamento colpito, che sono riusciti a evacuare l’edificio con le proprie forze, sono stati soccorsi sul posto per alcune escoriazioni.

La condanna della Nato

Nella notte tra giovedì e venerdì è stato diramato un allarme aereo nazionale in Ucraina in previsione di nuovi raid russi. «Questa mattina presto, un condominio in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Il Segretario Generale della NATO è in contatto con le autorità rumene. Condanniamo l’imprudenza della Russia e la NATO continuerà a rafforzare le proprie difese contro tutte le minacce, compresi i droni», ha scritto la portavoce della Nato Allison Hart sui social media.