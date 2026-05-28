Usa colpiscono siti iraniani, la risposta dei pasdaran. Soldata dell’Idf uccisa da un drone di Hezbollah – La diretta

Gli Usa sanzionano l'agenzia che riscuote il pedaggio da Hormuz

Nel novantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro siti iraniani in risposta a una serie di droni lanciati da Teheran. Una soldata dell’Idf è stata uccisa da un drone di Hezbollah. Teheran ha risposto all’attacco colpendo una base americana mentre i negoziati di pace ancora languono.