Usa colpiscono siti iraniani, la risposta dei pasdaran. Soldata dell’Idf uccisa da un drone di Hezbollah – La diretta
Nel novantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro siti iraniani in risposta a una serie di droni lanciati da Teheran. Una soldata dell’Idf è stata uccisa da un drone di Hezbollah. Teheran ha risposto all’attacco colpendo una base americana mentre i negoziati di pace ancora languono.
Iran: colpita base americana per rappresaglia
Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base americana «in rappresaglia agli attacchi statunitensi nel sud del Paese», secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana Irib. «A seguito dell’aggressione di questa mattina da parte delle forze militari statunitensi contro una località alla periferia dell’aeroporto di Bandar Abbas, con l’uso di proiettili aerei, la base aerea americana da cui è partito l’attacco è stata presa di mira alle 4:50 del mattino (01:20 GMT)», hanno dichiarato i Pasdaran, secondo quanto riportato dall’Irib. Non sono stati forniti dettagli sulla posizione della base, anche se il Kuwait, alleato degli Stati Uniti, ha dichiarato di aver risposto agli attacchi missilistici e con droni di giovedì mattina.
Soldata israeliana uccisa da un drone di Hezbollah
Una donna soldato dell’Idf è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo rende noto l’esercito, citato da Times of Israel. La donna uccisa è stata identificata come il sergente Rotem Yanai, 20 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due droni lanciati da Hezbollah sono esplosi in una zona militare al confine. Uno dei droni ha ucciso Yanai mentre correva verso un rifugio. Il secondo drone ha ferito gravemente un riservista e ne ha ferito un altro in modo meno grave.
Israele colpisce le strutture di Hezbollah a Tiro
L’esercito israeliano annuncia di aver iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah nei dintorni di Tiro, dopo aver emesso un avviso di evacuazione per i residenti della città nel sud del Libano. «L’Idf è costretta a intraprendere un’azione decisa contro di esso», si legge nell’ordine dell’esercito israeliano, in riferimento al gruppo sostenuto dall’Iran. Ha aggiunto che i residenti della zona intorno a determinati edifici dovrebbero allontanarsi e dirigersi a nord del fiume Zahrani, e che rimanere nell’area «vi mette a rischio».
«L’Idf ha iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah nell’area di Tiro», ha pubblicato l’esercito in un successivo comunicato su Telegram. L’agenzia di stampa statale libanese National News Agency ha riferito che questa mattina si sono verificati due attacchi israeliani sulla città e su un’area a est di essa, che hanno colpito un edificio e provocato un incendio a Tiro.
L'Iran spara contro quattro navi a Hormuz
I media iraniani, secondo quanto riporta Al Jazeera, riferiscono che quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. La notizia è stata confermata dalla tv di Stato iraniana. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che quattro imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo Stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane. Le imbarcazioni hanno ricevuto ma ignorato un primo avvertimento dalle forze navali iraniane, che hanno aperto il fuoco.
Sanzioni Usa all'agenzia iraniana per Hormuz
Gli Stati Uniti stringono la morsa sull’Iran e impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l’organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo Stretto di Hormuz. «Il Tesoro mantiene la massima pressione sull’Iran», ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent.
Usa, attacchi contro siti iraniani
Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale.b Lo afferma un giornalista della Reuters su X citando un funzionario americano, secondo il quale gli Stati Uniti hanno anche intercettato droni lanciati dall’Iran. Secondo quanto riferito da un funzionario americano ad Axios, l’Iran ha lanciato quattro droni unidirezionali contro una nave commerciale statunitense. Le forze armate statunitensi hanno abbattuto i droni e attaccato un’altra unità iraniana di lancio a terra prima che effettuasse il lancio.