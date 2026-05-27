«Hormuz aperto entro un mese», la Tv iraniana sull’accordo con Trump. Sblocco sul petrolio e la gestione: cosa c’è nella bozza – La diretta

Se ci sarà un'intesa sul «Memorandum di Islamabad», entro 60 giorni dovrà arrivare una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Il ruolo dell'Oman nella gestione dello Stretto

La televisione di Stato iraniana ha diffuso i contenuti dell’ultima bozza dell’intesa in costruzione tra Washington e Teheran, il cosiddetto Memorandum di Islamabad. Secondo quanto riportato dall’Ansa e dai media internazionali, il documento prevede il ritiro delle forze militari statunitensi schierate in prossimità del territorio iraniano e la revoca del blocco navale ai porti del Paese. In cambio, l’Iran si impegna a riportare i flussi mercantili nello Stretto di Hormuz ai volumi precedenti al conflitto entro 30 giorni, con una gestione condivisa insieme all’Oman. La bozza fissa anche una tempistica politica: qualora le parti chiudessero un accordo definitivo entro 60 giorni, l’intesa dovrà essere ratificata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu come risoluzione vincolante.

Perché i Paesi arabi frenano sugli Accordi di Abramo

La richiesta di Donald Trump di estendere gli Accordi di Abramo ai Paesi arabi nell’ambito del negoziato con Teheran, intanto, non sta trovando riscontro. Secondo fonti citate da Politico e riprese dall’ANSA, nelle capitali del Golfo la pressione del presidente viene letta come una mossa tattica per rassicurare l’ala falco repubblicana, contrariata dal dialogo con l’Iran. Ex funzionari americani descrivono reazioni che oscillano tra stupore, risate e frustrazione. «È una mossa intelligente per placare la sua base arrabbiata. Continuerà a portarla avanti ma non sarà parte dell’intesa», ha confidato a Politico un diplomatico del Golfo. A inquadrare la situazione è anche Michael Ratney, ex ambasciatore statunitense in Arabia Saudita: «I Paesi del Golfo stanno cercando di negoziare la fine della guerra senza contraddire Trump ma anche senza piegarsi ai suoi interessi». L’iniziativa della Casa Bianca, mentre prosegue il nuovo attacco americano nel sud dell’Iran tra le minacce di rappresaglia di Teheran, rischia di accrescere l’incertezza attorno al negoziato.