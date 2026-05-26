Iran, gli Usa colpiscono siti di Teheran. Rubio: pace ancora possibile – La diretta
Nell’ottantottesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno colpito una località nel sud del paese. «Fra gli obiettivi figuravano un sito per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco», ha fatto sapere il comando delle forze armate Usa. Intanto il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la pace con Teheran è ancora possibile, mentre il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth una vignetta contro Obama.
Rubio: un accordo con Teheran ancora possibile
«Un accordo con l’Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese». Lo sostiene il segretario di Stato americano. «Oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a compiere progressi. Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni», ha dichiarato Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India.
«Il presidente ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo», ha concluso. Lo stretto di Hormuz invece «sarà aperto in un modo o nell’altro. Lo stretto deve essere aperto quindi lo sarà» perché «quello che sta succedendo lì è illegittimo ed è insostenibile per il mondo, inaccettabile», ha insistito il capo della diplomazia statunitense.
Trump e la vignetta su Obama
Donald Trump paragona la sua politica sull’Iran con quella di Barak Obama. In un’immagine postata sul suo social Truth contrappone i soldi concessi dall’ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Il commander-in-chief è stato criticato per l’accordo con l’Iran che molti valutano peggiore di quello del suo predecessore.
Nell’immagine ci sono da una parte una pedana carica di mazzette di biglietti verdi per descrivere la politica dell’ex presidente Obama (Obama’s Iran Policy) verso Teheran, dall’altra una portaerei americana con aerei da combattimento in volo che sganciano ordigni e la scritta: ‘Trump’s Iran Policy’ (la politica di Trump in Iran). Obiettivo del nuovo post presidenziale? Rispondere a chi in patria lo sta duramente criticando per le sue dichiarazioni sull’urgenza di «fermare l’Iran sulla strada per dotarsi della bomba atomica», senza tuttavia ricordare che un’intesa in quel senso era già stata raggiunta sotto la presidenza di Barack Obama.
Gli Stati Uniti colpiscono un sito iraniano
Gli Stati Uniti hanno colpito nel sud dell’Iran in autodifesa, colpendo un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Lo afferma il Centcom, secondo quanto riportato dai media americani. «Le forze americane hanno condotto attacchi di autodifesa nell’Iran del sud per proteggere le truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane», ha detto il portavoce del Centcom Timothy Hawkins in una nota a Cnn.
«Fra gli obiettivi figuravano un sito per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco», ha aggiunto. Secondo Al Arabiya, nel mirino c’erano imbarcazioni a sud dell’isola di Larak e gli attacchi hanno causato quattro morti. L’agenzia di stampa iraniana Mehr ha riferito che la situazione a Bandar Abbas è sotto controllo e che non c’è motivo di preoccupazione dopo l’attacco Usa.