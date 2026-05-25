La fine della Guerra del Golfo? L’accordo di principio tra Usa e Iran e lo smaltimento dell’uranio

Teherna: i pasdaran non sono ottimisti. Petrolio in calo e borse in rialzo. Il nodo del nucleare e la prudenza di Trump

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un «accordo di principio» con l’Iran per finire la Guerra del Golfo. Ma l’approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe richiedere giorni. Secondo un alto funzionario Usa Teheran avrebbe detto sì a un patto che includerebbe lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito. Oltre a un ampio impegno sui principi. Le modalità con cui Teheran lo farà sono però ancora oggetto di negoziazione, ha affermato il funzionario statunitense. Lo scrivono il New York Times, la Cbs e la Cnn.

La fine della Guerra del Golfo

Sul fronte iraniano invece una fonte citata l’Iran dall’agenzia di stampa Tasnim e legata alle Guardie Rivoluzionarie, ripresa da Iran International, dice che la Repubblica Islamica non nutre «alcun ottimismo» nei confronti di Washington e ha descritto gli attuali scambi di messaggi con gli Stati Uniti come condotti con profondo pessimismo verso il governo americano. Secondo il rapporto, non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo e permangono divergenze su diverse disposizioni in discussione.

Le Borse

Intanto oggi 25 maggio i prezzi del petrolio sono scesi in Asia. Il prezzo del greggio Brent del Mare del Nord era in calo del 4,25% a 99,14 dollari al barile. Il greggio West Texas Intermediate (WTI) è sceso del 4,55% a 92,20 dollari al barile. Alla Borsa di Tokyo, l’indice di riferimento Nikkei è salito del 2,72% a 65.062,31 punti intorno alle 2:30 GMT. Taipei ha guadagnato il 3,1%, Shanghai lo 0,6% e Sydney lo 0,5%. Hong Kong e Seul sono rimaste chiuse lunedì, così come Londra e New York.

L’accordo

«Sebbene il Nikkei abbia registrato forti guadagni fino alla fine della scorsa settimana, suggerendo prese di profitto, le aspettative di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero sostenere il mercato», ha commentato con Afp Ryotaro Sawada del Tokai Tokyo Intelligence Lab. Nonostante le notizie di una convergenza di vedute tra Washington e Teheran, «permangono divergenze su punti chiave e nessuna delle due parti sembra avere fretta di raggiungere un accordo definitivo. Che potrebbe richiedere ancora diversi giorni», sottolineano gli analisti del Monex.

Trump

«Ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare un accordo. Poiché il tempo è dalla nostra parte», ha scritto il presidente degli Stati Uniti sulla sua piattaforma Truth Social, avvertendo anche che il blocco imposto dal suo Paese sui porti iraniani rimarrà in vigore «fino a quando non verrà raggiunto, certificato e firmato un accordo». La presidenza «ritiene che l’approvazione dell’accordo da parte delle autorità iraniane potrebbe richiedere diversi giorni», secondo Axios. Anche se «permangono divergenze di opinione, il mercato sta assistendo a un calo dei futures WTI. Un segno che la riapertura dello Stretto di Hormuz sta iniziando a essere scontata nei prezzi», ha aggiunto Sawada.

Scatenato il 28 febbraio da un attacco israelo-americano contro l’Iran, il conflitto si è esteso a gran parte del Medio Oriente e ha causato migliaia di vittime, principalmente in Iran e Libano, dove il movimento filo-iraniano Hezbollah si è unito alle ostilità all’inizio di marzo prendendo di mira il territorio israeliano. Un cessate il fuoco è in vigore tra Iran e Stati Uniti dall’8 aprile, ma l’economia globale continua a risentire del quasi blocco dello Stretto di Hormuz, essenziale per il transito degli idrocarburi, da quasi tre mesi.