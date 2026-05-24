L’Iran spegne l’entusiasmo di Trump: «Su nucleare nessun impegno. Hormuz? È nostro». Rubio avverte: «Non possono avere l’atomica» – La diretta
L’86esimo giorno della guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran potrebbe essere quello che sancisce una nuova tregua. O almeno, così sembra suggerire Washington. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, Donald Trump ha annunciato che «un accordo è stato in gran parte negoziato». Poco più tardi, il suo segretario di Stato, Marco Rubio, si è mostrato ancora più ottimista: «Credo che forse sia possibile che, entro poche ore, il mondo riceva buone notizie». A spegnere l’entusiasmo ci pensa però Teheran, che ancora non ha risposto ufficialmente a Washington e lascia trasparire come ci siano alcuni nodi cruciali della trattativa che ancora non sono stati sciolti.
Rubio: «L'Iran non può avere un'arma atomica»
«L’obiettivo finale è che l’Iran non possa mai avere un’arma atomica, l’Iran non possa mai possedere un’arma atomica». Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa a Delhi dopo aver incontrato il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar.
Il Papa: «La guerra vinta dall'amore, non da una superpotenza»
Il Papa torna a pregare per le fine delle guerre. «Con cuore ardente, preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall’Onnipotenza dell’amore. Preghiamo affinché liberi l’umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato, per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesù», ha detto nell’omelia della messa di Pentecoste.
Media iraniani: «Teheran non ha ancora accettato alcuna proposta su programma nucleare»
«Ci sono indiscrezioni non ufficiali sui dettagli di un possibile memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti, che indicano che, nonostante alcune notizie false, l’Iran non ha ancora accettato alcuna proposta riguardante il suo programma nucleare», scrive l’agenzia Tasnim citando fonti informate, aggiungendo che l’Iran ha anche insistito affinché, nella prima fase successiva alla firma del memorandum d’intesa, almeno una parte dei suoi beni congelati venga sbloccata. «Una volta firmato il memorandum d’intesa tra le due parti, Washington si impegnerà a sospendere le sanzioni petrolifere contro l’Iran durante i colloqui e la guerra cesserà su tutti i fronti, compreso il Libano. Verrà quindi fissato un periodo di 30 giorni per affrontare le questioni relative allo Stretto di Hormuz e la fine del blocco navale statunitense, mentre contemporaneamente le due parti avranno 60 giorni di tempo per discutere del programma nucleare iraniano», ha riferito a Tasnim la fonte vicina alle Guardie Rivoluzionarie.
Axios: «Nella bozza di accordo Usa-Iran anche una tregua di 60 giorni in Libano»
Secondo un funzionario statunitense, citato da Axios, l’accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo Stretto di Hormuz verrebbe riaperto, l’Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia, scrive la testata, non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste del presidente Trump in materia nucleare. Inoltre, sempre secondo Axios, l’accordo fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Benyamin Netanyahu. La Casa Bianca spera che le ultime divergenze vengano risolte nelle prossime ore e che un accordo venga annunciato in giornata.
Nyt: «L'Iran si impegna a rinunciare alle scorte di uranio nell'intesa con gli Usa»
Nell’accordo con gli Stati Uniti, l’Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito. Lo riporta il New York Times citando due fonti americane, secondo le quali le modalità precise con cui l’Iran cederà le sue scorte saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui sul nucleare iraniano.
I Pasdaran: «Nessun impegno sul nucleare, Trump fa propaganda»
L’agenzia di stampa iraniana Fars, citando le Guardie Rivoluzionarie, afferma che l’ultimo post di Trump sui social media è propaganda e che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Lo scrive Al-Jazeera. «Vale la pena ricordare che Trump aveva precedentemente annunciato che i negoziati sul programma nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia, l’Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione nucleare non è stata discussa in questa fase», ha riportato Fars.
Media iraniani: «Lo stretto di Hormuz resta sotto controllo di Teheran»
Secondo l’ultimo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti, riportato dall’agenzia di stampa iraniana Fars, lo Stretto di Hormuz rimarrebbe sotto la gestione dell’Iran. L’agenzia ha respinto l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump che aveva assicurato su Truth la riapertura dello stretto come «parte di un accordo ampiamente negoziato», definendolo «incompleto e incoerente con la realtà».