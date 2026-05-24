L’Iran spegne l’entusiasmo di Trump: «Su nucleare nessun impegno. Hormuz? È nostro». Rubio avverte: «Non possono avere l’atomica» – La diretta

L’86esimo giorno della guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran potrebbe essere quello che sancisce una nuova tregua. O almeno, così sembra suggerire Washington. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, Donald Trump ha annunciato che «un accordo è stato in gran parte negoziato». Poco più tardi, il suo segretario di Stato, Marco Rubio, si è mostrato ancora più ottimista: «Credo che forse sia possibile che, entro poche ore, il mondo riceva buone notizie». A spegnere l’entusiasmo ci pensa però Teheran, che ancora non ha risposto ufficialmente a Washington e lascia trasparire come ci siano alcuni nodi cruciali della trattativa che ancora non sono stati sciolti.