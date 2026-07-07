Vertice Nato ad Ankara, Trump: «Meloni mi piace ma non c’è stata per noi. Anche Germania, Francia e Gb ci hanno voltato le spalle» – La diretta

All'arrivo in Turchia, Trump attacca gli Alleati e rilancia le sue mire sulla Groenlandia: «Dovrebbe essere nostra». Tutti gli aggiornamenti

Una raffica di accordi e annunci, per un valore potenziale di decine di miliardi di euro. È questo l’obiettivo del Forum dell’Industria della Difesa, che si apre oggi ad Ankara e dà il via al vertice Nato. All’arrivo in Turchia, Donald Trump ha attaccato duramente gli Alleati, accusando Italia, Francia, Inghilterra e Germania di aver voltato le spalle agli Stati Uniti. Nel mirino anche Giorgia Meloni, bersaglio da settimane delle sue critiche. «Meloni mi piace, ma non c’è stata per noi», ha dichiarato durante il bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Intanto, il segretario della Nato Mark Rutte ha presentato i dati aggiornati sulle spese per la difesa sostenute dai Paesi dell’Alleanza e ha anticipato alcune delle iniziative che saranno annunciate nel corso del vertice. Tra queste figurano nuovi progetti nei settori dell’aviotrasporto strategico, della sorveglianza terrestre, dei materiali critici per la difesa, dei droni e del programma per la sostituzione della flotta Awacs della Nato. Nel corso della giornata è previsto anche un confronto con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dedicato alla crescente cooperazione tra Unione europea e Nato nel rafforzamento dell’industria della difesa. Tutti gli aggiornamenti.