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Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme pubblicato sui social

06 Luglio 2026 - 00:18 Francesca Milano
Trump Meloni
Trump Meloni
La foto è comparsa sull'account Truth del presidente Usa
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Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni: su Truth, il suo social network, il presidente Usa ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia: «Serve un ordine restrittivo».

Il tempismo non è casuale: il meme creato da Trump è stato pubblicato alla vigilia del vertice Nato che è in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio.

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