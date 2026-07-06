Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme pubblicato sui social

La foto è comparsa sull'account Truth del presidente Usa

Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni: su Truth, il suo social network, il presidente Usa ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia: «Serve un ordine restrittivo».

Il tempismo non è casuale: il meme creato da Trump è stato pubblicato alla vigilia del vertice Nato che è in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio.