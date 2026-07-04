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Guerra in Ucraina, droni su San Pietroburgo: «Colpito un terminale petrolifero». Il governatore ai cittadini: «Rimanete in casa» – Il video

04 Luglio 2026 - 10:05 Alba Romano
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Sul suo canale Telegram, Beglov scrive che è stato colpito «il territorio dove si trova il terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky». Non si segnalano morti o feriti
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Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che «un attacco su larga scala» con l’impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città natale di Vladimir Putin, e ha invitato i residenti a «rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà stata eliminata». Sul suo canale Telegram, Beglov scrive che è stato «colpito il territorio dove si trova un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky». «Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 72 droni, uno dei quali è caduto a Peterhof», aggiunge il governatore, affermando che non sono segnalati morti o feriti.

Putin a Trump: «Siamo responsabili della sicurezza internazionale»

Intanto, il presidente russo ha inviato un messaggio di congratulazioni al suo omologo americano, Donald Trump, nel 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. «Oggi la Russia e gli Usa, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale», sottolinea Putin nel messaggio, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass.

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L’attacco ucraino a San Pietroburgo arriva dopo il raid russo di stanotte a Sumy, in Ucraina. «Mosca ha utilizzato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Tragicamente, al momento, sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 27 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Molti hanno riportato ferite gravi», scrive su X Volodymyr Zelensky sottolineando che «è fondamentale che i nostri partner esercitino pressione sulla Russia affinché questo terrore abbia fine». 

Foto copertina: X / Frame video attacco ucraino a San Pietroburgo, 4 luglio 2026

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