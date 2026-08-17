Scontro tra uno yacht e un gommone in Costa Azzurra: un 24enne disperso e dieci feriti

Mentre i soccorritori hanno trasferito in ospedale le persone coinvolte nell'incidente, il giovane non è ancora stato ritrovato. Le ricerche sono riprese questa mattina

Un grave incidente in mare si è verificato nella serata di domenica 16 agosto al largo di Théoule-sur-Mer, in Costa Azzurra, dove uno yacht si è scontrato con un gommone. Le circostanze della collisione devono ancora essere stabilite, ma dalle prime ricostruzioni dei carabinieri le dieci persone che si trovavano a bordo del gommone sarebbero state scaraventate in mare dopo lo scontro con lo yacht, a bordo del quale si trovavano undici persone. Per il momento il bilancio è di un 24enne disperso e dieci persone ferite. Le ricerche, sospese durante la notte, sono riprese questa mattina alle sette.

Deux bateaux de plaisance sont entrés en collision à Mandelieu-la-Napoule, dans la baie de Cannes. Une personne est portée disparue, dix autres ont été blessées pic.twitter.com/evGUgc1r6y — TF1Info (@TF1Info) August 17, 2026

Lo scontro golfo della Napoule

L’incidente è avvenuto verso le 22:45 nel golfo della Napoule, tra Cannes e Théoule-sur-Mer, tra due barche battenti bandiera francese. Come riporta Bfmtv, lo yacht era guidato da un professionista e stava rientrando da un’escursione al largo delle isole di Lérins, mentre il gommone, un bimotore, era condotto da un appassionato.

#UrgenceEnMer196 | Opérations de secours et de recherche Golfe de la Napoule



🏥 Après un abordage entre 2 navires de plaisance, 10 blessés ont été pris en charge



Importants moyens @MarineNationale @SauveteursenMer @sdis_06 @Gendarmerie_006 coordonnés par le @CrossMed196 — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) August 17, 2026

I soccorsi e le ricerche

L’impatto ha fatto scattare immediatamente una vasta operazione di soccorso con più di 50 vigili del fuoco, 29 mezzi e soccorritori in mare. Tra le persone soccorse, sei sono state considerate in condizioni di relativa emergenza e quattro in condizioni di emergenza assoluta. Tutti i feriti sono stati traferiti con «mezzi di soccorso ed elicotteri negli ospedali di Cannes, Antibes, Nizza e Tolone». Verso le quattro del mattino, la prefettura marittima del mediterraneo ha scritto su X che «i feriti sono stati presi in carico», ma una persona rimane ancora dispersa. Le ricerche sono proseguite durante la notte prima di essere sospese per alcune ore e sono poi riprese questa mattina alle sette con un elicottero della sicurezza civile e diversi mezzi nautici.



