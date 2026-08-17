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Scontro tra uno yacht e un gommone in Costa Azzurra: un 24enne disperso e dieci feriti

17 Agosto 2026 - 10:42 Olga Colombano
porto costa azzurra
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Mentre i soccorritori hanno trasferito in ospedale le persone coinvolte nell'incidente, il giovane non è ancora stato ritrovato. Le ricerche sono riprese questa mattina
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Un grave incidente in mare si è verificato nella serata di domenica 16 agosto al largo di Théoule-sur-Mer, in Costa Azzurra, dove uno yacht si è scontrato con un gommone. Le circostanze della collisione devono ancora essere stabilite, ma dalle prime ricostruzioni dei carabinieri le dieci persone che si trovavano a bordo del gommone sarebbero state scaraventate in mare dopo lo scontro con lo yacht, a bordo del quale si trovavano undici persone. Per il momento il bilancio è di un 24enne disperso e dieci persone ferite. Le ricerche, sospese durante la notte, sono riprese questa mattina alle sette.

 Lo scontro golfo della Napoule

L’incidente è avvenuto verso le 22:45 nel golfo della Napoule, tra Cannes e Théoule-sur-Mer, tra due barche battenti bandiera francese. Come riporta Bfmtv, lo yacht era guidato da un professionista e stava rientrando da un’escursione al largo delle isole di Lérins, mentre il gommone, un bimotore, era condotto da un appassionato.

I soccorsi e le ricerche

L’impatto ha fatto scattare immediatamente una vasta operazione di soccorso con più di 50 vigili del fuoco, 29 mezzi e soccorritori in mare. Tra le persone soccorse, sei sono state considerate in condizioni di relativa emergenza e quattro in condizioni di emergenza assoluta. Tutti i feriti sono stati traferiti con «mezzi di soccorso ed elicotteri negli ospedali di Cannes, Antibes, Nizza e Tolone». Verso le quattro del mattino, la prefettura marittima del mediterraneo ha scritto su X che «i feriti sono stati presi in carico», ma una persona rimane ancora dispersa. Le ricerche sono proseguite durante la notte prima di essere sospese per alcune ore e sono poi riprese questa mattina alle sette con un elicottero della sicurezza civile e diversi mezzi nautici.


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