«Oltre due milioni di militari morti, feriti o dispersi», il costo umano della guerra in Ucraina: «Per Mosca la più grossa quota di perdite» – Il rapporto

Il “Centro studi strategici” di Washington rivela il costo umano per i due eserciti. Intanto, nella notte Kiev è tornata sotto attacco. Forti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina mentre le difese aeree sono entrate in azione per contrastare un massiccio raid di droni russi

Più di due milioni di soldati russi e ucraini sono rimasti uccisi, feriti o dispersi in oltre quattro anni di guerra. È la stima contenuta in un rapporto del Center for Strategic and International Studies (Csis), think tank statunitense, che fotografa il pesante costo umano del conflitto iniziato con l’invasione russa dell’Ucraina del 2022. Secondo il rapporto, Mosca avrebbe subito il numero più elevato di perdite, con circa 1,4 milioni di militari colpiti. Di questi, tra 400mila e 450mila sarebbero morti.

Il fronte ucraino

Sul fronte ucraino, invece, il bilancio stimato è di circa 125mila soldati uccisi, mentre tra 525mila e 625mila militari sarebbero rimasti feriti. Gli analisti del Csis sottolineano inoltre che il numero dei soldati russi morti nel conflitto è superiore di oltre quattro volte al totale delle perdite militari statunitensi registrate in tutti i conflitti combattuti dalla fine della Seconda guerra mondiale e supera di oltre nove volte il numero dei caduti russi in tutte le altre guerre combattute nello stesso periodo.

Nella notte nuovo attacco con droni su Kiev

Mentre il rapporto fotografa il pesante costo umano del conflitto, nella notte Kiev è tornata sotto attacco. Forti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina mentre le difese aeree sono entrate in azione per contrastare un massiccio raid di droni russi. A riferirlo è il Kyiv Independent, mentre un giornalista dell’Afp ha segnalato anche un incendio nel centro della città. Il capo dell’amministrazione militare della regione di Kiev, Timur Tkachenko, ha avvertito su Telegram che droni stavano raggiungendo la capitale da «diverse direzioni» e che vi era la minaccia di «un attacco in più fasi». Poco prima delle esplosioni, l’Aeronautica militare ucraina aveva lanciato l’allarme per gruppi di droni russi diretti verso Kiev e altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Cherson. Circa un’ora più tardi le autorità hanno segnalato ulteriori ondate di velivoli senza pilota in rotta verso la capitale.

L’avvertimento di Zelensky

L’attacco è arrivato poche ore dopo l’avvertimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che da Dublino aveva dichiarato di essere in possesso di informazioni su un «nuovo attacco massiccio» preparato dalla Russia. Il presidente ha annunciato che avrebbe lasciato rapidamente l’Irlanda, dove aveva partecipato all’apertura della presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione europea, per seguire da vicino gli sviluppi dell’emergenza.

Foto copertina: ANSA/SERGEY DOLZHENKO | Una donna applica nastri ricamati ai ritratti dei soldati caduti, 21 maggio 2026