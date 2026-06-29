Ultime notizie Caldo recordCrisi Usa - IranGiorgia MeloniJannik SinnerLicenziamentiMondiali 2026Venezuela
ESTERIEsplosioniInchiestePrincipato di MonacoUcrainaVideo

Bomba esplode contro una famiglia ucraina, l’attentato per strada a Monaco: «L’obiettivo era un oligarca di Kiev» – I video

29 Giugno 2026 - 23:41 Giovanni Ruggiero
Attentato Principato di Monaco
Attentato Principato di Monaco
Secondo le prime ricostruzioni della stampa francese, l'obiettivo dell'attacco nel Principato con una bomba in una borsa piena di bulloni era Vadym Iermolaiev
Google Preferred Site

È un sospetto attentato l’esplosione che ha fatto scattare l’allarme a Monaco questa sera. A confermare l’ipotesi dell’atto doloso è stato Christophe Mirmand, ministro di Stato e capo del governo monegasco, che ha dichiarato all’agenzia Afp: «È molto probabile che si tratti di un attentato». Tra le vittime ci sono una coppia tra i 50 e i 60 anni, entrambi in pericolo di vita, e un ragazzo di 13 anni, probabilmente legato ai due adulti, che invece ha riportato lesioni più lievi.

Chi sono le vittime

Secondo il quotidiano francese Le Figaro, i feriti dell’attentato di Monaco sono tutti e tre della stessa famiglia ucraina. Ferito gravamente Vadym Iermolaiev, uomo d’affari di Kiev, che sarebbe stato colpito assieme alla moglie e il figlio. L’adolescente non sarebbe in pericolo di vita, mentre l’uomo e sua moglie sarebbero ricoverati in prognosi riservata.

Dove e come è esplosa la bomba a Monaco

Il boato si è sentito verso le 21, in un palazzo residenziale tra Boulevard d’Italie e Rue du Révérend Père Louis Frolla, a pochi passi dal confine francese. Il procuratore generale Stéphane Thibault ha spiegato che qualcuno avrebbe lasciato una borsa o un pacco nell’ingresso dello stabile per poi sparire, e che per il momento non ci sono elementi per capire perché sia stato scelto proprio quell’edificio. Secondo Mirmand, la borsa che è esplosa conteneva bulloni e schegge metalliche pensate per massimizzare i danni.

Le indagini e i precedenti nel Principato

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la polizia e le forze di sicurezza, mentre gli investigatori lavorano per ricostruire la dinamica dell’accaduto. «Le forze dell’ordine stanno attualmente raccogliendo elementi di prova», ha riferito Thibault. Per Mirmand si tratterebbe di un fatto senza precedenti nella storia recente di Monaco: «Che io sappia, è la prima volta che un atto del genere si verifica nel Principato». Alla scena sono arrivati anche il presidente del Consiglio Nazionale e un collaboratore stretto del Principe Alberto II, segno della rilevanza istituzionale attribuita all’episodio.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Francia, precipita un aereo da turismo vicino a Nancy: 11 morti. A bordo un gruppo di infermieri per il battesimo col paracadute

2.

Oltre 1.300 morti per il caldo in Europa in una settimana, l’allarme dell’Oms: «È il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra»

3.

Hormuz, tregua sotto attacco: Trump minaccia di «cancellare» l’Iran. Droni iraniani su navi, la risposta Usa. Raid su Kuwait e Bahrein – La diretta

4.

Il terremoto in aereo, il panico nella cabina che oscilla per la scossa in Venezuela: la reazione a bordo – Il video

5.

I tre italiani morti in Venezuela, l’ultimo gesto d’amore di Giuseppe Colaianni prima di morire. La paura dall’Italia sui dispersi: gli appelli dei parenti