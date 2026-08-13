L’ambasciatore Usa in Israele: «Le azioni dei coloni in Cisgiordania sono ripugnanti»

Mike Huckabee: «Non ci sono scuse per un comportamento così violento»

«Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono ripugnanti»: lo scrive su X l’ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che assediano l’abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. «Non ci sono scuse per un comportamento così violento», ha scritto Mike Huckabee su X. Tra le abitazioni nel mirino c’è anche una di proprietà di un cittadino statunitense.

Chi è Mike Huckabee

Huckabee ha messo nel mirino l’assedio imposto da coloni israeliani ad alcune famiglie palestinesi nei pressi di Nablus. Da domenica i coloni hanno bloccato l’accesso ad alcune abitazioni palestinesi, impedendo ai residenti, secondo le loro testimonianze, di ricevere cibo e altri rifornimenti. L’ambasciatore è un pastore cristiano evangelico e sostenitore degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, territorio occupato da Israele dal 1967. Si è sempre opposto alla creazione di uno Stato palestinese.

Le violenze dei coloni in Cisgiordania

Mercoledì 12 agosto l’esercito israeliano ha inviato sul posto alcune unità, che hanno rimosso una tenda, ma secondo testimoni i coloni sono rimasti nell’area con delle coperte. Successivamente le forze armate hanno annunciato l’invio di un nuovo battaglione nel tentativo di ristabilire l’ordine. Le violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania sono aumentate drasticamente dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Oltre 500 mila israeliani vivono negli insediamenti in Cisgiordania, considerati illegali dal diritto internazionale, insieme a circa tre milioni di palestinesi. Huckabee ha lasciato intendere che Israele è intervenuto su richiesta degli Stati Uniti, suo principale alleato.