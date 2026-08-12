L’uomo con il razzo portatile e l’Iran: perché Trump ha lasciato in segreto il vertice Nato in Turchia

I meme sul presidente che viene trasferito su un aereo militare tramite il camion per il catering. E le minacce dell'uomo con un missile spalleggiabile avvistato ad Ankara

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato in segreto il vertice Nato in Turchia, su un aereo diverso dall’Air Force One. A causa di una minaccia emersa mentre il tycoon si apprestava a iniziare il suo ultimo giorno ad Ankara l’8 luglio. Il pericolo includeva la possibilità di un missile terra-aria contro l’Air Force One. E la conoscenza precisa da parte degli iraniani del luogo in cui il presidente alloggiava. Tra chi ha viaggiato sul volo c’erano, secondo due funzionari Usa citati dal New York Times, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent. Ma anche Stephen Miller, il principale consigliere del presidente per la politica interna. E Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca.

L’attentato a Donald Trump con un missile terra-aria

Trump ha dichiarato mercoledì 12 agosto di aver «segretamente cambiato aereo in Turchia il mese scorso su indicazione dei servizi segreti statunitensi». E che l’aereo su cui ha poi viaggiato era comunque più vulnerabile dell’Air Force One. Il presidente è stato trasferito su un aereo militare tramite un camion per il catering. La Casa Bianca non ha rivelato il cambio, che è rimasto segreto fino a quando il Washington Post non lo ha reso pubblico per la prima volta lunedì 10 agosto. «Penso che in realtà l’aereo su cui ho viaggiato fosse a maggior rischio», ha detto Trump ai giornalisti. «Penso che fosse a maggior rischio perché quello sarebbe stato l’aereo che avrebbero scelto più probabilmente per un attacco».

I meme su Trump nascosto nel camion del catering

Dopo una giornata di meme sui social media che ritraevano Trump nascosto nel camion del catering, il presidente, attento alla propria immagine e che spesso promuove meme che lo ritraggono come un leader audace e coraggioso, ha dichiarato di aver seguito le direttive dei servizi Segreti. «Credo ci fosse una minaccia. Non ho chiesto molto al riguardo. Ricevo molte minacce», ha aggiunto Trump.



La Casa Bianca ha dichiarato all’epoca che il presidente stava volando a bordo dell’Air Force One dalla Turchia alla Gran Bretagna. Ma pochi istanti dopo essere salito a bordo, Trump ha lasciato l’aereo di nascosto ed è salito su un altro velivolo per il volo verso la Gran Bretagna, ha riportato il Washington Post, citando fonti anonime.

L’uomo con il razzo portatile

Trump aveva utilizzato un jet recentemente ristrutturato, donato dal Qatar, per recarsi ad Ankara in occasione del vertice NATO. La minaccia era un attacco con un missile terra-aria contro l’aereo presidenziale e la presenza, individuata nei pressi del summit Nato in Turchia, di una persona con un missile portatile. Secondo le fonti, l’intelligence americana ha raccolto diverse informazioni convergenti: Ovvero il missile terra-aria contro l’Air Force One, cioè qualsiasi velivolo sul quale si trovasse in quel momento il presidente. E una persona era stata avvistata nelle vicinanze del summit con un missile spalleggiabile.

Il catering

Secondo il Nyt, gli iraniani conoscevano inoltre esattamente il luogo in cui Trump alloggiava ad Ankara, compreso il piano dell’edificio nel quale si trovava. Le informazioni sono state considerate sufficientemente credibili da spingere Trump e gli alti funzionari della sua amministrazione a organizzare una complessa operazione diversiva per far lasciare il paese al presidente. Trump è salito inizialmente davanti alle telecamere sul vecchio Air Force One, che aveva annunciato di voler utilizzare «in ricordo dei vecchi tempi», per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale. E lasciare la Turchia a bordo di un aereo militare.