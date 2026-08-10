Terremoto in Colombia, a Cali bambini sotto le macerie di un ospedale. Scossa di magnitudo 7.4: almeno 20 morti e diversi feriti – La diretta

La scossa quando nella regione di Chocò erano le 7.34. Ancora da definire il numero dei dispersi, ma i danni agli edifici sono stati segnalati in diverse parti della Colmbia, coltre che in Venezuela, Panama ed Ecuador. Finora sono cinque gli aeroporti costretti a chiudere in attesa di una stima dei danni

Si aggrava di ora in ora il bilancio del violento terremoto che ha colpito la Colombia occidentale questa mattina alle 7.34 ora locale. Il sisma, di magnitudo 7,4 secondo l’aggiornamento diffuso dal servizio geologico colombiano, ha avuto epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, a una profondità di 96 chilometri. Al momento si contano una persona morta, dieci feriti e tre dispersi, ma le autorità stanno ancora verificando i numeri complessivi. A Quibdó, capoluogo del dipartimento, diversi edifici sono crollati o sono rimasti gravemente danneggiati: dalle prime immagini circolate sui media locali si vedono facciate sventrate e calcinacci riversati in strada. La scossa è stata avvertita nettamente anche a Bogotá, Cali, Manizales e Armenia, dove secondo Ansa si registrano cornicioni caduti, edifici lesionati e comunicazioni interrotte. A preoccupare adesso sono soprattutto le possibili scosse di assestamento.

La Colombia e le tre placche tettoniche

Il territorio colombiano è tra i più esposti al mondo al rischio sismico perché si trova nel punto d’incontro tra tre placche tettoniche: quella sudamericana sotto la terraferma, quella di Nazca sotto le isole di Gorgona e Malpelo, e quella caraibica sotto San Andrés e Providencia. Nel Paese si registrano in media 50mila terremoti al mese, quasi sempre impercettibili, e gran parte delle grandi città sorge lungo la Cordigliera delle Ande o nelle valli dei fiumi Cauca e Magdalena. L’epicentro di oggi si trova proprio nella Cordigliera Occidentale, zona già segnata da eventi distruttivi in passato: nel 1999 un sisma di magnitudo 6.2 devastò Armenia, poco più a est, provocando quasi mille morti, mentre nel 1983 fu Popayán, più a sud, a pagare il conto più alto con 287 vittime.