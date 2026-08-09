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Bambino non vuole allacciarsi la cintura, volo cancellato per tutti prima del decollo: cos’è successo

09 Agosto 2026 - 16:35 Alba Romano
bambino canada volo cancellato
bambino canada volo cancellato
L’equipaggio ha fatto scendere la famiglia dopo i tentativi falliti di convincere il piccolo a rispettare le regole per il decollo
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Un volo cancellato all’ultimo momento a causa dell’impossibilità di far sedere un bambino al proprio posto. È quanto successo in Canada sul volo PD444 della Porter Airlines che avrebbe dovuto collegare l’aeroporto internazionale di Victoria, nella Columbia Britannica, con quello di Toronto Pearson.

Cos’è successo

Secondo quanto ricostruito, dopo i controlli e una volta lasciato il terminal, l’aereo si stava dirigendo verso la pista quando un bambino si è rifiutato di rimanere seduto sul proprio sedile. Né gli adulti che viaggiavano con lui né gli assistenti di volo sono riusciti a convincerlo a rispettare le indicazioni necessarie per la partenza. L’equipaggio si è quindi trovato costretto a interrompere le operazioni per far scendere la famiglia.

Volo cancellato per tutti

Il tempo necessario per recuperare i bagagli e completare nuovamente le procedure ha, però, provocato un ritardo tale da rendere impossibile la partenza nella giornata prevista. Il caso ha costretto tutti gli altri passeggeri a rinviare il viaggio. La Porter Airlines si è scusata per i disagi provocati dalla cancellazione. «Ci scusiamo per il disagio arrecato agli altri passeggeri, che sono riusciti a imbarcarsi su un volo il giorno successivo», ha dichiarato Brad Cicero, della compagnia. Il volo, infatti, alla fine è partito nel pomeriggio del giorno seguente.

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